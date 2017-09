Leko vindt Vanhaezebrouck een topcoach, maar: "Zijn vertrek is niet in ons voordeel" Tomas Taecke

14u55 1 Photo News Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko, toen die laatste nog trainer was bij STVV. Club Brugge Terwijl alle ogen deze week op AA Gent en Sporting Anderlecht gericht waren, bereidde leider Club Brugge zich in alle rust voor op het duel tegen de Buffalo's. Coach Ivan Leko ziet het vertrek van Hein Vanhaezebrouck in de aanloop van hun confrontatie met Gent allesbehalve als een voordeel: "Nu weten we niet wat Gent zal doen. En hun spelers zullen extra gemotiveerd zijn".

Een trainingsweek is nog zo plezant na een goeie wedstrijd en resultaat, vraag het maar aan Club Brugge en Ivan Leko. Ver weg van alle heisa bij de concurrenten bereidde blauw-zwart in de luwte de match tegen AA Gent voor, daar waar Hein Vanhaezebrouck niet langer op de bank zit: "We hebben de gebeurtenissen intensief gevolgd", aldus Leko. "Dat is logisch, want we willen er absoluut alles aan doen om ons op de best mogelijke manier voor te bereiden. Club tegen Gent, dat is een topper. Het is een 'clasico' en dus zijn we maar beter klaar. Gent heeft veel geïnvesteerd. Bij ons werd er in het begin van het seizoen van een overgangsjaar gesproken, terwijl zij samen met Anderlecht als titelfavoriet naar voor werden geschoven. Nu zijn de resultaten bij Gent op dit moment minder, maar we weten tegen wie we spelen. Tot twee dagen geleden hadden ze een topcoach die tactisch en fysisch goed getraind heeft. Zeker nu zal het niet makkelijk worden voor ons. De spelers van Gent zullen extra gemotiveerd zijn. Ze zullen grinta en passie willen tonen tegen de leider".



Voorlopig nemen assistenten Peter Balette en Bernd Thijs de honneurs waar. En dat is geen cadeau, oordeelt Leko: "Hein is volgens mij één van de beste trainers van de laatste jaren, maar dat hij niet op de bank zit, speelt niet in ons voordeel. Nu weten we niet wat Gent zal doen. Oké, we zijn voorbereid op hun twee systemen en weten wat we moeten doen. Voor ons komt het er vooral op neer om met veel passie en goed voetbal te bevestigen. Een topclub moet zich opnieuw bewijzen, opnieuw bewijzen en nog eens opnieuw bewijzen. Dit staat ons te doen na de goeie match in Charleroi."