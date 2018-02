Leko verwacht reactie van Club: “Het is geen crisis” Tomas Taecke

02 februari 2018

14u45

Bron: Eigen berichtgeving 8 Club Brugge Tussen de zware bekernederlaag tegen Standard en de thuismatch tegen Charleroi in toonde Ivan Leko zich vanmiddag zelfzeker: “Het is geen crisis, we zitten niet in een dip. Ik ben er zeker van dat mijn ploeg zondag zal reageren.”

De twee opeenvolgende nederlagen in Gent en Luik kwamen hard aan bij Club, toch spreken noch de spelers noch coach Ivan Leko van een crisis. Club Brugge hoopt zich zondag in de competitiematch tegen Sporting Charleroi te herpakken, iets waar Leko niet aan twijfelt: “We hebben een paar matchen verloren, ja, maar daarvoor hebben we dat maandenlang niet gedaan. Het is nooit mooi en plezant, maar we moeten dit accepteren. Het is niet makkelijk om direct een oplossing te vinden, maar van een crisis is er geen sprake. We zitten ook niet in een echte dip, alleen staan we voor de uitdaging om dit recht te zetten. Ik ben er zeker van dat ik zondag een goed Club Brugge zal zien. Mijn ploeg zal reageren”.

Leko benadrukte tijdens zijn debriefing van de match op Standard dat de individuele foutjes niet langer getolereerd kunnen worden: “We hebben een normale analyse van de match gedaan. Als het goed is, doen we dat ook. Als we de matchen bekijken, maken we eerst en vooral te veel individuele fouten in de defensie. Daarom slikken we veel tegengoals. Maar anderzijds creëren we ook niet genoeg in de moeilijke matchen op verplaatsing. Op Standard hadden we 20 minuten de controle, maar dan scoren ze vier keer vanop vijf meter”.

Dat andere clubs zich meer en meer instellen op de speelwijze van blauw-zwart is Leko niet ontgaan: “Dat is ook normaal, hé. Wij doen er ook alles aan om de tegenstander te beletten zijn spel te kunnen spelen. We trainen hard op pressing, mandekking en de tegenstander die een laag blok neerzet. We wisten dat januari moeilijk zou worden, maar nu is het aan ons om opnieuw beter te doen."