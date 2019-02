Leko pareert kritiek na 20 op 45: “We kijken naar het klassement” Tomas Taecke

08 februari 2019

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 1 Club Brugge Zondag is het tijd voor ‘den derby’. Cercle Brugge hoopt op een stunt, Club Brugge heeft de drie punten absoluut nodig. “We zijn heel kritisch, maar staan nog steeds tweede in het klassement”, aldus Club-trainer Ivan Leko.

Veel belangstelling voor het perspraatje van Ivan Leko, waar Club Brugge zelfs een Oostenrijkse tv-ploeg mocht verwelkomen met het oog op de Europese match tegen Salzburg van volgende donderdag. ‘Servus TV’ kwam niet voor de volgens Leko uitgeklaarde rel met Ruud Vormer. “We hebben een goed individueel gesprek gehad. In voetbal kan zoiets gebeuren, zeker als je twintig maanden lang samenwerkt. De fans zijn emotioneel en weten hoe belangrijk Ruud is. Wat zij niet wisten, is dat hij die week nauwelijks getraind had en ik daarom die beslissing heb genomen om hem te wisselen.”

Club kijkt aan tegen een reeks van 20 op 45, geen cijfers om ‘u’ tegen te zeggen. “We zijn heel kritisch en niet tevreden met die cijfers, maar ik kijk enkel naar de ‘numbers’, naar het klassement. We staan nog steeds tweede in het klassement met twee punten meer dan Standard. Die reeks moeten we niet dramatiseren. Tegen Gent hadden we 60 procent balbezit en 23 doelpogingen. De beste ploeg heeft niet gewonnen, dat hoort erbij. Ondanks de mindere momenten proberen we met een goeie focus geconcentreerd de volgende match voor te bereiden.”