Leko na transferperiode: “Onze ploeg is sterk genoeg” TTV

01 februari 2019

15u17 0 Club Brugge Alsof er geen wintermercato is geweest, zo stil was het in Brugge de voorbije maand. “Geen probleem”, is Ivan Leko van oordeel: “Als iedereen fit is, zijn wij sterk genoeg”.

Club Brugge maakt zich op voor een eerste van drie ‘thuiswedstrijden’. In de pittige duels tegen AA Gent, Cercle Brugge (uit) en KRC Genk is blauw-zwart min of meer verplicht om 9 op 9 te halen: “Maar calculeren doen we niet”, aldus Leko. “3 op 3, dat is een must. ’t Is de Slag van Vlaanderen. Ik verwacht dat mijn spelers er alles aan zullen doen om deze match te winnen tegen onze rivaal. Wie in een topclub werkt, mag geen excuses hebben”.

Leko kan opnieuw een beroep doen op Rezaei, al is het afwachten of de Iraniër na maanden afwezigheid meteen de selectie haalt. Ook Vormer, Poulain en Denswil, die deze week elk om beurt wat rust namen, zijn wedstrijdfit. Nieuwe namen zijn er dan weer niet: Club Brugge hield het rustig in de winter: “En daar ben ik op zich blij om. Ik ben gelukkig dat er niemand is vertrokken en dat we straks enkele spelers recupereren. Ons team is sterk genoeg. Als iedereen fit is, kunnen we met deze ploeg voor de titel strijden”.

De match tegen AA Gent is nog niet helemaal uitverkocht. Vanmiddag waren er nog 70 kaarten ter beschikking.