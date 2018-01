Leko klaar voor heksenketel op de Bosuil: "Weten wat ons te wachten staat" Tomas Taecke

19 januari 2018

16u26

Bron: Eigen berichtgeving 8 Club Brugge Na de glansprestatie tegen Charleroi wacht Club Brugge zondag meteen een loodzware opdracht. Ivan Leko hoopt dat zijn team de moeilijke klip op de Bosuil weet te omzeilen: "Winnaars kunnen in de moeilijkste matchen hun kwaliteiten tonen. Dat wil ik zien op Antwerp."

Veel tijd om na te genieten van de klinkende zege tegen Charleroi heeft Club Brugge niet. Zondag is het bittere ernst wanneer blauw-zwart de terugronde aanvat met de kraker tegen Antwerp. Leko straalde vanmiddag op zijn persconferentie vertrouwen uit in de aanloop van een duel waar hij naar uitkijkt. "Ik hou van Antwerp", herhaalde de Kroaat zijn lofzang van voor de heenwedstrijd in Jan Breydel. "Het doet me denken aan Atlético Madrid van enkele jaren geleden. Het is een echt team, dat passie en energie in zijn spel legt. We gaan naar daar met een goed gevoel. Het wordt een echte match met een goeie support in de tribunes. We weten wat we kunnen verwachten. Winnaars kunnen in de moeilijkste matchen hun kwaliteiten tonen en dat is wat ik op Antwerp wil zien."

Verder was Leko blij met de komst van Vermeer, waarmee alle heisa rond de doelmannen van Club hopelijk van de baan is. Nieuwkomer Gabulov staat zondag meteen onder de lat, op Vermeer is het nog even wachten. "Gabulov heeft een korte maar goeie aanpassingsperiode gehad. Hopelijk heeft hij zondag het geluk aan zijn kant en kan hij op een positieve manier beginnen aan zijn hoofdstuk bij Club. Daarna moet hij samen met Vermeer vechten voor een plaats onder de lat."

Club mist zondag de geschorste Limbombe en dus moet Leko wijzigen. "Tomecak is klaar om te spelen, alleen is het jammer dat hij nog maar tien dagen bij ons is. Wél heeft hij kwaliteiten en ervaring en dus is hij een optie. Het systeem wijzigen en Clasie naast Nakamba aan de aftrap brengen is ook een optie, al is het systeem voor mij niet het belangrijkste. Het gaat om de manier van voetballen en de filosofie."

Naast de schorsing van Limbombe moeten vijf spelers zondag uitkijken voor een vijfde gele kaart. Decarli, Denswil, Diaby, Nakamba en Vormer riskeren één voor één de uitwedstrijd in Gent van volgende zondag te moeten missen.