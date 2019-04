Leko hoopt op reactie na één op zes: “Wil het échte Club zien tegen Anderlecht” Tomas Taecke

26 april 2019

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club brugge “Te soft en te plat”, zo catalogeerde Ivan Leko de matchen tegen Genk en Antwerp vrijdagmiddag. De Kroaat wil zondag opnieuw het échte Club Brugge zien. “Pas dan maken we nog kans op de titel.”

Club Brugge leeft tussen hoop en berusting. De zespuntenkloof met Genk lijkt onoverbrugbaar, toch weigeren de Bruggelingen de handdoek te werpen. Zo ook Ivan Leko, die alsnog gelooft in een half mirakel. “We zullen er alles aan doen om zondag te winnen”, aldus Leko. “Voor de match tegen Antwerp wisten we dat een zevenpuntenkloof fataal zou zijn en dat het bij zes punten achterstand ook bijna gedaan is. In voetbal kan evenwel alles. Aan ons om zondag een reactie te tonen. ’t Is een klassieker tegen Anderlecht: als dat niet motiverend werkt, dan weet ik niet wat er je wel kan motiveren.”

Leko steekt zijn ontgoocheling over de voorbije wedstrijden niet onder stoelen of banken. “Natuurlijk was ik ontgoocheld. Onze eerste drie matchen waren top, sensationeel, ongelooflijk goed. Nadien was het te soft en te plat. We waren niet op het niveau van een kampioen. En dan spreek ik niet over de VAR of over die strafschoppen, want we moeten kritisch zijn en kijken naar wat we zelf gedaan hebben. De tweede plaats? Wat is dat? Je wordt kampioen of je bent niets. Excuses inroepen, dat doen we niet.”

“We hebben opnieuw het Club Brugge van de eerste drie matchen nodig willen we alsnog kampioen worden”, beseft de Kroaat. “Met power, energie, intensiteit en grinta. Zes punten verschil is veel, maar langs de andere kant ook niet veel. Natuurlijk moeten we nu hopen dat Genk verliest, maar laat ons beginnen met zelf te winnen. Anderlecht is niet zo slecht als hun resultaten doen uitschijnen. Trebel, Kums, Bolasie: dat is toch kwaliteit. En de drie spelers achter Bolasie, namelijk Verschaeren, Amuzu en Saelemaekers, die zullen zich willen tonen in zo’n topper. Hopelijk krijgen we zondag tussen zes en acht opnieuw het echte Club Brugge te zien.”