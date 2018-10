Leko: glimlach gebroken, rug gerecht: “Affaire heeft ingehakt op Ivan” Niels Vleminckx

18 oktober 2018

06u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Vorige week haalde Ivan Leko (40) de wereldpers voor wat het gerecht “mogelijk witwassen” noemt - zijn advocaat wuift die aantijgingen weg. Morgen zit de Kroaat voor het eerst weer op de bank van Club Brugge. De glimlach gebroken, de rug gerecht.

Ivan Leko werd vorige week woensdag voor de ogen van zijn familie een politiewagen in geleid. Na een nacht in de cel moest hij geboeid naar de onderzoeksrechter. Maar voor wat? Advocaat Walter Van Steenbrugge: “Het enige wat nog opklaring vergt, is een betaling uit 2015 - lang voor hij trainer werd van Club Brugge. Hij moet nagaan of een bepaalde geldsom toen werd aangegeven, maar dat kan nooit een zaak zijn van witwassen.”

Niet veel meer dan een bagatel, als het klopt. Maar ondertussen viel de hemel wel op Leko’s kop.

