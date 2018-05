Leko en Club voor laatste wedstrijd: “Willen absoluut winnen van Gent” Tomas Taecke

18 mei 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Voor Ivan Leko en Club Brugge bestaat er geen twijfel. Blauw-zwart gaat zondag een laatste keer voluit, al is het maar om de fans te plezieren: “De steun van de supporters was ongelooflijk”.

Voor iedereen die Club Brugge een warm hart toedraagt, belooft het een mooie zondag te worden. Blauw-zwart heeft de titel dan wel op zak, toch wil het AA Gent in de laatste seizoensopdracht opzij zetten. “We zijn kampioen, alles is gekend”, beseft Ivan Leko. "We zijn heel trots, maar het blijft een voetbalwedstrijd. In onze laatste thuismatch zullen we alles doen om te winnen. We willen Gent absoluut verslaan."

AA Gent hoeft niet op cadeaus te rekenen. "Twee dingen willen we zondag doen. Timmy Simons verdient een mooi afscheid en we zullen het maximale doen om die match te winnen. In die laatste thuiswedstrijd willen we de supporters een geschenk geven. Hun steun was de voorbije tien maanden ongelooflijk."

Leko zag hoe Ruud Vormer deze week voor het eerst geselecteerd werd voor Oranje: “En dat is dik verdiend. Het is fantastisch voor gans Club Brugge. Na zo’n jaar… al die doelpunten en assists. Qua cijfers behoort hij tot de besten in Europa. Ruud maakt ons trots. Eerst de Gouden Schoen, nu die selectie. Ik ben heel trots, maar dat geldt ook voor Hans Vanaken, die Profvoetballer van het Jaar is geworden, of voor Anthony Limbombe, Dion Cools, Wesley of Brandon Mechele. Dat ook ik Trainer van het Jaar werd? Heel mooi. Het is een cliché, maar dit is de verdienste van ons ganse team. De synergie tussen de trainers, de medische staf en de spelers was heel goed”.