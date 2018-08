Leko en Club trekken naar Moeskroen: "Nederlaag was erg pijnlijk vorig seizoen"



Tomas Taecke

03 augustus 2018

14u48

Met twee zeges en twee nederlagen presteert Club Brugge best wisselvallig in Moeskroen. En dus kondigt de trip naar Le Canonnier zich aan als een te duchten verplaatsing: "Voor mij persoonlijk was die nederlaag erg pijnlijk", weet Leko nog.

Kort na de Europese zeperd in Athene van vorige zomer liep Club Brugge in Moeskroen tegen een eerste seizoensnederlaag aan. Het spel was niet goed, Horvath ging andermaal in de fout en Leko werd bij vlagen zelfs uitgefloten.

Vandaag ziet de wereld er helemaal anders uit voor de Kroaat en Club Brugge, dat met vertrouwen richting Henegouwen trekt: "Club heeft het altijd lastig in Moeskroen. Nu hebben we ons goed voorbereid en zijn we mentaal, tactisch en fysiek fit om er te gaan winnen. Die nederlaag was voor mij persoonlijk erg pijnlijk. Na vijf zeges kwam dat hard aan op dat moment."

Leko kan wellicht geen beroep doen op Denswil (contractuur), terwijl de match voor Mechele en Nakamba nog te vroeg komt. Die laatste werd de voorbije matchen met succes vervangen door Rits: “Mats heeft een ander profiel, maar hij heeft het zeker niet slecht gedaan. We zullen zien voor zondag. Het is niet zijn beste positie, maar ik ben heel tevreden over zijn prestaties. Of we nog op zoek zijn naar een vervanger voor Nakamba? Dat mag ik hopen (grijnst)."