Leko en Club klaar voor Charleroi: “Anderlecht-Standard zal ik zelfs niet volgen”



Tomas Taecke

09 mei 2018

15u05 6 Club Brugge Als we de Kroaat moeten geloven, zal hij zelfs het verloop van Anderlecht-Standard in de aanloop van de match van zijn Club niet volgen. Zo gefocust meent Ivan Leko te zijn aan de vooravond van de trip naar Charleroi: “Zondag is vergeten, de goesting en de grinta zijn helemaal terug”.

Vragen over afgelopen zondag ging hij zonder verpinken uit de weg, Ivan Leko deze namiddag op zijn persconferentie met het oog op de cruciale match van morgen in Charleroi. De Kroaat was zichtbaar gekalmeerd na zijn zeldzaam emotionele betoog na de bewogen topper tegen Anderlecht, die hij naar eigen zeggen zo snel mogelijk achter zich wil laten: “Ik kijk gewoon naar morgen. Wat er de voorbije weken of maanden is gebeurd, is niet belangrijk. Wél is belangrijk wat we zullen doen op Charleroi. Of ik alweer verliefd ben op het voetbal? Ik ben verliefd. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dit al 40 jaar lang”.

Winnen op Mambourg is alvast geen slecht idee, wil Club Brugge zijn lot in eigen handen houden: “Ik heb de laatste dagen plezier beleefd met mijn groep. De spirit, goesting en grinta zijn terug. Ik heb vertrouwen in mijn groep dat ze het net als de voorbije tien dagen goed zal doen”.

Club zal voor de wedstrijd al een stuk wijzer zijn. Wint Anderlecht om 14.30u van Standard, dan begint Club als tweede in de rangschikking tegen de Karolo’s: “Of die match belangrijk is? Totaal niet. Ik zal de match zelfs niet volgen. We zijn alleen bezig met Charleroi en moeten niet rekenen. Wat goed is of wat minder goed is, het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat wij ons goed voetbal terugvinden tegen Charleroi”, aldus Leko.