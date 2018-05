Leko en Club klaar om titel te pakken: "Zijn niet bang van Standard" Tomas Taecke

11 mei 2018

15u07

Bron: Eigen berichtgeving 4 Club Brugge Zondag krijgt Club Brugge een eerste keer de kans om de titel te pakken. Ivan Leko is voor de afreis naar Sclessin op zijn hoede, maar tevens vol vertrouwen: "Ik word liever kampioen op Standard, want dat is het moeilijkst."

Nu de titel voor het rapen ligt, wil Club Brugge zo snel mogelijk de klus klaren. Blauw-zwart wil zondag op Sclessin meteen het nodige punt pakken om zich tot landskampioen te kronen. Leko: "Of we thuis kampioen willen spelen? Neen, voor mij is zondag kampioen worden mooier, want dat is het moeilijkst. Standard doet het fantastisch, maar ook mijn spelers hebben het in Charleroi schitterend gedaan. Voor mij was dit de beste zege. Met de mentaliteit en de grinta van het Club Brugge in 2017. Met power en zonder respect voor de tegenstander. Vol gas tot de laatste minuten."

Geen champagne op bus

Leko wil zondag geen champagne op de bus en ook op Olympia zijn er dit weekend geen festiviteiten gepland. Toch is het vertrouwen groot. "Wij zijn niet bang van Standard. Thuis was het 4-4, maar zonder onze individuele fouten hadden we altijd moeten winnen. Toen speelden ze ook met Carcela en Edmilson en Sa Pinto op de bank. Al hun gevaarlijke factoren waren aanwezig, terwijl we eigenlijk hadden kunnen winnen."

De Kroaat kan zondag zijn eerste prijs pakken als trainer. "Ik had het geluk om twee keer kampioen te spelen en drie bekers te winnen als speler. Dat is altijd iets speciaal, maar als trainer beleef je er veel meer plezier aan. Als speler probeer je een goeie match te spelen en ben je enkel met jezelf bezig. Nu ben ik bezig met 25 spelers, de fans, de pers. Als het dan lukt om kampioen te worden, is dat fantastisch en ben je daar heel trots op. Ik ben nu heel trots op mijn ploeg en zondag is hét moment om te winnen."