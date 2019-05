Leko en Club Brugge geven niet op: “Ook Liverpool stond tien punten voor” Tomas Taecke

03 mei 2019

14u48 0 Belgisch voetbal Bij Club Brugge gaan ze er vanavond goed voor zitten. Blauw-zwart hoopt op nieuw puntengewin van revelatie Antwerp, vooraleer het zondag AA Gent in de ogen kijkt: “Als Genk niet wint, zou dat zeer welkom zijn.”

Club Brugge heeft zijn lot niet meer in eigen handen. En dus is het wekelijks hopen dat Racing Genk een steek laat vallen. Zo ook vanavond in de thuiswedstrijd tegen Antwerp, die in het Brugse kamp logischerwijs aandachtig gevolgd zal worden: “Op papier is dit misschien hun moeilijkste wedstrijd”, aldus Ivan Leko vanmiddag. “Maar dan nog kan alles in de play-offs. We moeten vooral met onszelf bezig zijn en zorgen dat we onze eigen matchen winnen. Als Genk niet wint, zou dat zeer welkom zijn. We calculeren niet, maar anderzijds zijn we ook niet dom. Belangrijker is dat de kloof niet groter wordt dan zes punten, want dan is het voorbij.”

Leko spiegelt zich aan de grote competities, waar diverse topclubs zich dit seizoen ook uit een verloren positie hebben teruggeknokt: “Op een gegeven moment stond Liverpool tien punten voor, terwijl ook Bayern München een straat achter stond. Was de kloof na onze match in Antwerp zeven punten geweest, was het voorbij. Nu kunnen we nog iets doen, zeker omdat Genk nog bij ons op bezoek komt.”

Club hoeft naast Vlietinck en Rezaei niemand te missen, al moet ook Mata geschorst toekijken: “Amrabat is beschikbaar, maar dat geldt ook voor Poulain en Decarli.”