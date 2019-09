Last minute-deal: Club Brugge heeft Colombiaanse nummer 6 Balanta te pakken TTV

01 september 2019

17u37 26 Club Brugge Geen Wanyama, wel Balanta. Vlak voor het sluiten van de transferdeadline slaat Club Brugge nog eens toe. De Colombiaan Eder Balanta (26) tekent een contract voor drie seizoenen. In principe wordt de overgang vanavond, of morgen op ‘Transfer Deadline Day’, helemaal afgerond en aangekondigd.

Na wekenlang onderhandelen bleef een akkoord met Tottenham Hotspur over Victor Wanyama uit, waarop blauw-zwart zijn pijlen op de linkervoet van FC Basel richtte. Zowel met de Spurs als met Wanyama raakte Club er niet uit.

Balanta legde al medische tests af in Brugge en er waren ook enkele concrete gesprekken, die zijn uitgemond in een contract voor drie seizoenen. Balanta werd in zijn jeugdopleiding bij het Argentijnse River Plate destijds geschoold als centrale verdediger, maar speelde bij de Zwitserse recordkampioen al een tijdje voor de verdediging. Eerder deze zomer genoot hij de interesse van Arsenal, maar de Gunners lieten de piste uiteindelijk varen.

Balanta, die ook meteen een alternatief voor Simon Deli zou zijn, maakte in 2014 deel uit van de Colombiaanse ploeg op het WK in Brazilië. In totaal verzamelde hij acht caps. Zijn prijskaartje wordt geschat op 4 à 5 miljoen euro, al speelt het in het voordeel van Club dat hij na dit seizoen einde contract is.

Vanaf “59 in onderstaande video kunt u een kopbaldoelpunt van Balanta zien: