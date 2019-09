Last minute-deal: Club Brugge heeft Colombiaanse nummer 6 Balanta te pakken TTV/NP

01 september 2019

17u37

Vergeet Victor Wanyama. Club kiest zoals aangekondigd voor de Colombiaan Eder Balanta (26), die vandaag een akkoord vond met blauw-zwart. De linksbenige verdedigende middenvelder van FC Basel tekent een contract voor drie seizoenen en traint vanaf dinsdag in principe mee in Brugge. Vrijdagmiddag al legde de achtvoudige international zijn medische test af, niet veel later volgde het akkoord.

Club Brugge aasde lange tijd op Victor Wanyama, maar was het wachten beu. Zowel de loonvoorwaarden van de speler in kwestie als de eisen van Spurs waren té hoog voor de Bruggelingen, waardoor Club zich sedert afgelopen woensdag meer en meer op Balanta is beginnen richten. Dat hij eigenlijk als centrale verdediger geschoold is, biedt blauw-zwart ook achterin op de positie van Deli alternatieven: “Het is een fysieke verdedigende middenvelder, die ook als verdediger kan spelen”, aldus Philippe Clement na de match tegen Genk. “Iemand die op twee posities kan spelen, is interessant om in je kern te hebben. Zeker omdat we heel drukke maanden tegemoet gaan. Het is onmogelijk dat iedereen alle matchen zal spelen”.

Vanaf “59 in onderstaande video kunt u een kopbaldoelpunt van Balanta zien: