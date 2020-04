Krachtig signaal naar buitenlandse ploegen: Club Brugge legt goudhaantje De Ketelaere vast tot 2023 NP

15 april 2020

17u02 0 Club Brugge Wat je dierbaar is, moet je koesteren. Club Brugge heeft het contract van Charles De Ketelaere (19) opengebroken. Zoals dat hoort bij een jeugdproduct dat een goudhaantje blijkt te zijn. De cijfers zijn opgewaardeerd, de duur van de overeenkomst ook: tot juni 2023.



Anderhalf jaar geleden zat-ie nog op de bank in wat de Champions League voor de jeugd is. Was zijn 3-jarig contract een zinnetje in een veel breder nieuwsbericht op de site van Club Brugge. Maar sindsdien is De Ketelaere een naam geworden. Een publiekslieveling zelfs, die nu al vergeleken wordt met Hans Vanaken.

Vierentwintig (!) keer kreeg hij dit seizoen zijn kans van Philippe Clement. Na zijn debuut in de bekermatch op Francs Borains ging het meteen naar ‘t allerhoogste toneel: de Champions League-clash met PSG. Plots stond CDK oog in oog met sterren als Verratti en Herrera.

Ook tegen Real en Manchester United maakte de polyvalente aanvaller/middenvelder minuten. Tussendoor trapte De Ketelaere blauw-zwart naar de bekerfinale, met zijn doelpunt op Zulte Waregem. De vraag is alleen: wanneer zal die gespeeld worden?

Signaal naar buitenlandse clubs

In afwachting van een definitieve beslissing van de Pro League neemt Club geen risico. Het brak het lopende contract van De Ketelaere open en liet hem een jaar bijtekenen. Meteen een krachtig signaal naar enkele buitenlandse clubs, die de afgelopen maanden vlijtig zijn naam noteerden. De Ketelaere blijft bij Club.

Net datgene wat hij zelf ook het liefst van al wilde. Opgegroeid in de schaduw van Jan Breydel is De Ketelaere op en top Club Brugge. “Ik ging te voet naar het stadion. Zo’n drie jaar heb ik in de spionkop gestaan, samen met mijn broer. Ik had toen meer stress dan nu.” Drie maanden later bokste Club speciaal een video in elkaar om zijn contractverlenging aan te kondigen.