KIJK LIVE. Club Brugge trapt oefencampagne op gang met match van 120 minuten tegen OHL Redactie

04 juli 2020

17u47 0

Ook Club Brugge start vandaag zijn oefencampagne. In het eigen Belfius Basecamp ontvangt de landskampioen OH Leuven. De aftrap is om 18u. Beide teams kwamen overeen om twee keer 60 minuten te spelen zodat iedereen in aanmerking komt voor voldoende speelminuten. Bij blauw-zwart blijven Van der Brempt, Dennis en Balanta uit voorzorg aan de kant. Ook Mats Rits is er niet bij, hij trouwt vandaag. Kijk bovenaan dit artikel LIVE naar het oefenduel!

Club Brugge start met: Horvath, Kossounou, Mechele, Deli, Sobol, Ricca, Vanaken, Schrijvers, Sagna, Krmencik, Okereke.

Office for today! Tune in vanaf 17u45 op Facebook of YouTube. 🎥 #CLUOHL pic.twitter.com/UFW8Hv2PTq Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Dit zijn onze 11 starters voor de wedstrijd tegen @ClubBrugge 🤩



Volg de wedstrijd live via @OHLeuven#CLUOHL #samensterker pic.twitter.com/8UpupiubLG Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link