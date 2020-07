KIJK LIVE. Club Brugge oefent in het Belfius Basecamp tegen het hyperambitieuze SK Deinze Redactie

Oefenmatch nummer vijf voor Club Brugge vandaag. De mannen van Philippe Clement sparren in het Belfius Basecamp, hun oefencentrum, tegen het hyperambitieuze SK Deinze. Blauw-zwart start tegen de kersverse 1B-club met deze opstelling: Horvath, Ricca, Voet, Mechele, De Cuyper, Mata, Balanta, Schrijvers, De Ketelaere, Van den Keybus en Krmencik. De match is te volgen via bovenstaande livestream.