KIJK LIVE. 22 nieuwe namen in oefenduel tussen Club en OHL, wat brengen de volgende zestig minuten? (2-1)

04 juli 2020

Ook Club Brugge start vandaag zijn oefencampagne. In het eigen Belfius Basecamp ontvangt de landskampioen OH Leuven. De aftrap was om 18u. Beide teams kwamen overeen om twee keer 60 minuten te spelen zodat iedereen in aanmerking komt voor voldoende speelminuten. Bij blauw-zwart blijven Van der Brempt, Dennis en Balanta uit voorzorg aan de kant. Ook Mats Rits is er niet bij, hij trouwt vandaag. Kijk bovenaan dit artikel LIVE naar het oefenduel!

De eerste 60 minuten speelde Club met Horvath, Kossounou, Mechele, Deli, Sobol, Ricca, Vanaken, Schrijvers, Sagna, Krmencik en Okereke. Na deel één ging blauw-zwart rusten met een 2-1-voorsprong. Hans Vanaken nam de twee Brugse goals voor z’n rekening, Vekemans zorgde snel voor de aansluitingstreffer. Okerere en Schrijvers lieten na de score op te drijven.

In de tweede helft 22 nieuwe namen. Clement koos voor Mignolet, Voet, Mitrovic, De Cuyper, Diatta, Vormer, De Ketelaere, Van Den Keybus, Badji, Openda en Rezaei. Diept Club de score in de volgende 60 minuten uit. Of zorgt OHL voor een ommekeer?

