KIJK LIVE (17u). Stad Brugge geeft tekst en uitleg nadat Raad van State bom legde onder stadiondossier Club Redactie

06 oktober 2020

Om 17u geeft de stad Brugge een persconferentie over de stadiondossiers in de stad. De Raad van State besliste vandaag dat er géén stadion mag gebouwd worden langs de Blankenbergse Steenweg. Daar zou Cercle een stadion bouwen, maar het arrest legt nu een bom onder het stadiondossier van Club Brugge. De absolute voorwaarde ter goedkeuring voor het stadion van Club was immers dat ook de ‘Vereniging’ een nieuwe voetbaltempel zou krijgen.

