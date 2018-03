Kijk eens hier, Marc Coucke: Club Brugge blinkt uit in initiatieven voor fans Wouter Devynck

01 maart 2018

08u47 4 Club Brugge Anderlecht dat zich weer moet verzoenen met zijn fans? Het is iets waar ze bij Club Brugge absoluut geen last van hebben. Al sinds de intrede van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert eind 2011 wordt ingezet op een duurzame relatie met de fans. Een succesverhaal.

Een afgeladen stadion elke thuismatch opnieuw. En een bezettingsgraad van 98 procent in uitmatchen. Dat moet je verdienen. En daar heeft Club Brugge de voorbije jaren dan ook veel in geïnvesteerd. Gisteravond was daar opnieuw een mooi voorbeeld van. Met een format gebaseerd op 'De stoel', ging Hans Vanaken zich ergens in Brugge verstoppen. De eerste tien fans die zijn schuilplaats ontdekten en plaatsnamen op de stoel, kregen het nieuwe play-offshirt cadeau, de allereerste mag zaterdag vlak voor de match tegen KV Kortrijk zelfs mee op de ploegfoto. Fanbeleving in de puurste zin van het woord.

