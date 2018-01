Kenneth Vermeer klaar om eerste doelman te zijn bij Club: "Ik ben niet bang om te falen" Wouter Devynck

30 januari 2018

21u27 21 Club Brugge Voorlopig is het nog aan Gabulov, maar als het van Kenneth Vermeer (32) afhangt is hij straks de nummer één bij Club Brugge. De Nederlander - gevoelsmens en lefgozer - verliet Feyenoord immers net om van de bank af te raken.

Vier man sterk is de Nederlandse ‘clan’ in de Brugse kleedkamer ondertussen weer. Vermeer neemt de plaats in van Van Rhijn, afgelopen zomer verhuurd aan AZ. Dat maakt een aanpassing natuurlijk een stuk gemakkelijker. "Ik ken ze ook allemaal, dat scheelt", knikt de doelman. "Met Clasie heb ik samengespeeld bij Feyenoord, met Denswil bij Ajax en Vormer ken ik ook wel als tegenstander. Stefano ken ik al het langst en met hem ben ik best ook close. In afwachting van een appartement, verblijf ik voorlopig ook bij hem. Elke avond feest? (glimlacht) Nou, slapen ook, hoor."

Dat zal wel, want Vermeer staat te boek als een echte prof die alles overheeft voor zijn job. En hij kent ook het klappen van de zweep. "Ik heb in mijn carrière alleen maar aan de top gewerkt." Hij zegt het zonder kapsones, gewoon feitelijk. Ajax, Feyenoord en nu dus Club. "Dit is een topclub die strijdt om de titel, wat wil je nog meer? Ik ben ook nog steeds dicht bij huis en de taal is gewoon dezelfde. Dat is allemaal een plus."

Hij zag Club vorig seizoen ook al aan het werk in de Champions League. "Ik woonde toen vijf maanden in Antwerpen om te revalideren bij Lieven Maesschalck, dus Brugge was niet zo ver uit de buurt. Het was leuk om met Stefano een oud-ploegmaat aan het werk te zien." Dat hij Denswil een jaar later elke dag aan het werk zou zien, had hij toen ook niet kunnen voorspellen. Maar toen Feyenoord-trainer Giovanni Van Bronckhorst in de winterstop definitief voor Brad Jones koos, moest hij wel vertrekken.

Frisse wind

"Ik had een frisse wind nodig. Bij Feyenoord was het voor mij... (aarzelt even) ...op wil ik niet zeggen, maar ik had het gevoel dat ik daar niet echt een kans heb gekregen. Dan voel je je toch wel in de steek gelaten. Gevoel speelt een belangrijke rol bij mij. Je zal altijd ergens wel meer kunnen verdienen, maar je moet vooral met plezier naar je werk gaan. En toch kan ik positief terugkijken op mijn 3,5 jaar daar. Voor ik geblesseerd raakte, won ik de zilveren schoen (voor zijn goede seizoen 2015-2016, red.). Het is jammer dat ik die lijn niet kon doortrekken."

En dan is Vermeer de man er niet naar om moeilijke beslissingen uit de weg te gaan. "Zeker niet. In het leven moet je af en toe beslissingen nemen." Zoals toen hij als rasechte Amsterdammer van Ajax naar aartsvijand Feyenoord overstapte. "Ik ben niet bang om te falen", legt Vermeer uit. "Als je zo in het leven staat, kan het alleen maar beter gaan. Natuurlijk was die overstap wat 'tricky', maar ik heb er geen moment over getwijfeld. Voor mij was het gewoon zaak om de Feyenoord-supporters te laten zien goed ik kon keepen. Hard werken en alles geven ook, want dat is zo’n club - en dan gaan ze vanzelf van je houden." Hij doet het heel simpel klinken en zo zit de man ook in elkaar. No nonsense.

Opblaaspop

Zo iemand zit ook niet in met eventuele negatieve reacties van Feyenoord-supporters. "Op zich is het wel reuze meegevallen, ik heb zelden of nooit nare geluiden gehoord." Van de kant van de Ajax-fans was het heel wat minder. Met natuurlijk het incident met de opgehangen opblaaspop (die Vermeer moest voorstellen, red.) als dieptepunt. Niet dat hij zich daardoor niet meer in Amsterdam durft te vertonen. "Ik ben wel een rustige jongen, maar ik laat ook niet met me sollen. Eén keer riep er eens iemand iets toen ik met mijn zoontje door de stad wandelde. Ik ben gewoon naar hem toegegaan en vroeg wat het probleem was. Daar schrok hij toch een beetje van, ik hoefde niet eens boos te kijken. (glimlacht) Ze denken natuurlijk nooit dat een speler op je afstapt. Kijk, je moet wel respect tonen voor elkaar. Dat doe ik zelf ook en dat verwacht ik ook van een ander. Al zeker als ik met mijn zoontje op straat loop."

Respect kreeg hij voor zijn overstap naar Club wel van zowel Feyenoord-fans als analisten. In die zin dat die het onbegrijpelijk vonden dat Feyenoord zo’n goede keeper liet gaan ten voordele van de minder getalenteerde Jones. "Naar mij toe was het eigenlijk alleen maar positief. Dat is wel leuk, maar ik kan er aan de andere kant ook weinig mee." Waar hij wel veel mee kan, is de nieuwe kans die hij bij Club krijgt. Al moet hij wel dan wel eerst nog concurrent Gabulov passeren. "Ik ben natuurlijk niet gekomen om op de bank te zitten. Maar ik wist dat Vladimir als nummer één startte, dus is het nu gewoon zaak om mezelf in het team te spelen." Gewoon... "Ik heb ook geen datum of zo vooropgesteld wanneer ik nummer één wil zijn. Plannen is moeilijk. En er zijn ook geen beloftes gemaakt." Brute pech, want evengoed was Vermeer vóór Gabulov gehaald en stond de Nederlander nu in doel. Club klopte in december immers al aan bij Feyenoord, maar kreeg toen te horen dat er van een transfer geen sprake kon zijn.

Matchritme

"Dat klopt. Maar dat is het voetbal en ook het leven. Het is afwachten, goed trainen en zorgen dat ik fit blijf." Dat hij de voorbije twee seizoenen, mede door blessures, slechts drie matchen gespeeld heeft, daar maakt hij zich niet druk om. "Er wordt vaak gesproken over matchritme, maar ik ben in het verleden ook wel eens zeven maanden out geweest en toen moest ik er ook ineens weer staan." Met succes, zoals hij in 2010-2011 met een groot aandeel in de titel bewees. "Ok, bij een wedstrijd heb je een andere spanning omdat het echt ergens om gaat, maar op de training kom je ook wel aan je trekken. Als keeper is het vooral belangrijk dat je de focus hebt."

En die heeft hij. Om te beginnen om zich bij Club op te werken tot eerste keeper. En daarna? "Ik wil me nu laten gelden en dan is het afwachten. Blijven bij Club, terug naar Feyenoord of verhuizen naar een andere ploeg. Maar Club heeft ook een optie tot aankoop bedongen. Als alles goed loopt, is de eerste keuze aan hen. Alle Nederlandse spelers doen het hier wel goed. Ik hoop dat ik ook die stap kan zetten." En wie weet kan hij zich dan daarna weer opwerken tot international. "Ik heb al veel meegemaakt, maar nog geen EK- of WK-eindronde. Ik heb de hele kwalificatiecampagne voor het WK 2014 in Brazilië meegemaakt, alleen het eindtoernooi heb ik gemist. Zoiets moois wil je natuurlijk wel ooit nog eens meemaken." Maar toch eerst nog voorbij Gabulov raken.