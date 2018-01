Kenneth Vermeer klaar om eerste doelman te zijn bij Club: "Ik ben niet bang om te falen" Wouter Devynck

30 januari 2018

21u27 48 Club Brugge Voorlopig is het nog aan Gabulov, maar als het van Kenneth Vermeer (32) afhangt is hij straks de nummer één bij Club Brugge. De Nederlander - gevoelsmens en lefgozer - verliet Feyenoord immers net om van de bank af te raken.

Vier man sterk is de Nederlandse ‘clan’ in de Brugse kleedkamer ondertussen weer. Vermeer neemt de plaats in van Van Rhijn, afgelopen zomer verhuurd aan AZ. Dat maakt een aanpassing natuurlijk een stuk gemakkelijker. "Ik ken ze ook allemaal, dat scheelt", knikt de doelman. "Met Clasie heb ik samengespeeld bij Feyenoord, met Denswil bij Ajax en Vormer ken ik ook wel als tegenstander. Stefano ken ik al het langst en met hem ben ik best ook close. In afwachting van een appartement, verblijf ik voorlopig ook bij hem. Elke avond feest? (glimlacht) Nou, slapen ook, hoor."

Dat zal wel, want Vermeer staat te boek als een echte prof die alles overheeft voor zijn job. En hij kent ook het klappen van de zweep. "Ik heb in mijn carrière alleen maar aan de top gewerkt." Hij zegt het zonder kapsones, gewoon feitelijk. Ajax, Feyenoord en nu dus Club. "Dit is een topclub die strijdt om de titel, wat wil je nog meer? Ik ben ook nog steeds dicht bij huis en de taal is gewoon dezelfde. Dat is allemaal een plus."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN