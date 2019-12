Keert er nog een Rode Duivel terug? Club Brugge mikt hoog en informeerde naar Christian Benteke



18 december 2019

15u34 12 Club Brugge Club Brugge zoekt een nieuwe spits. En Club mikt hoog. Volgens onze info heeft de leider in de Jupiler Pro League effectief een lijntje uitgelegd naar Rode Duivel Christian Benteke (bijna 29), momenteel pendelend tussen bank en basis bij Crystal Palace. Grootste vraag is of die een stap terug ziet zitten. Zijn ambities lagen tot voor kort hoger.

Club ziet het groot. Wie niet waagt, niet wint. Vorige zomer was daarin een keerpunt. Voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert slaagden er in om Simon Mignolet te overtuigen om de bank van Liverpool in te ruilen voor hun ambitieus project bij Club. Met Tottenham voerden ze tevergeefs onderhandelingen over Victor Wanyama, destijds ook groot geworden in de Jupiler Pro League. De financiële slagkracht is er. Ook voor versterkingen die 10 miljoen euro of meer moeten kosten.

In zijn zoektocht naar een nieuwe spits is Club nu onder andere uitgekomen bij Christian Benteke. Hij beantwoordt aan het profiel dat Philippe Clement er graag bij zou hebben: kracht gekoppeld aan scorend vermogen, voorbeeldige mentaliteit. Er ligt een lijn uit naar ‘Big Ben’, maar de kans dat ze hem kunnen overtuigen is op dit moment klein.

EK

Benteke verdient bij Crystal Palace all-in zo’n 130.000 euro bruto per week, een kleine 7 miljoen euro per jaar. In oktober tekende hij verrassend voor een jaar bij - anders was hij straks einde contract geweest. Een gentlemen’s agreement. Benteke en zijn gezin zijn erg gelukkig in Londen en hij wilde niet als een dief in de nacht vertrekken voor een club die drie jaar eerder een recordbedrag van 31,5 miljoen had neergeteld.

De speler was naar eigen zeggen niet klaar met de Premier League, maar toen al werd een transfer niet uitgesloten. Hij past niet in het voetbal van Roy Hodgson. Zijn trainer wil zijn spelwijze niet helemaal omgooien in functie van een spits die over een gebrek aan aanvoer klaagt - met een stek in de veilige middenmoot heeft Hodgson voorlopig het gelijk aan zijn zijde.

Maandag tegen Brighton stond Benteke nog maar voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap in de Premier League. Met oog op het Europees Kampioenschap weet Benteke dat hij de komende maanden meer aan spelen toe zal moeten komen.

Rode Duivels

Voorstellen uit China wees hij het afgelopen jaar consequent af. Andere prioriteiten. Het valt af te wachten of naast Club ook andere clubs komen aankloppen. Door zijn bankzitterstatuut bij Palace heeft zijn reputatie en marktwaarde klappen gekregen. In een specifiek systeem, en als hij het vertrouwen voelt van een coach, is hij nog altijd een bruikbaar wapen.

Veel zal ook afhangen van wat Palace wil. Flankspeler en sterspeler Wilfried Zaha staat in de belangstelling van Chelsea. Zijn vertrek kan de plannen van Hodgson helemaal overhoop gooien.

Clement wilde deze middag niet ingaan op de interesse in Benteke: “We zijn niet specifiek op zoek naar Rode Duivels, wél naar kwaliteit - jongens die ons sterker kunnen maken. Je weet niet of dit zal lukken in januari, want de wintermercato is een moeilijke transferperiode. De prijs en de kwaliteit moeten evenredig zijn”.

Ook Michy Batshuayi (26) werd aan Club gelinkt, maar de spits wil het seizoen bij Chelsea afmaken. Aangezien The Blues mogelijk Olivier Giroud zien vertrekken, wil de Engelse topclub niet nog een aanvaller zien vertrekken. Batshuayi is eerste stand-in voor Tammy Abraham.