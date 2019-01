Kampioenenmaker Leko verstopt zich ook in 2019 niet: "Ik ben van niets bang” Niels Poissonnier met Club Brugge op stage in Doha

07 januari 2019

07u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Een oude bekende dwingt hen tot het uiterste. Het allerbeste Club moet de komende maanden niet alleen opstaan - dat kán het - , maar vooral standvastig presteren. The challenge is on.

“What a view.”

Ivan Leko houdt van het Midden-Oosten. Net terug van een deugddoende vakantie met vrouw en dochters in het prestigieuze Dubai, nu een weekje met Club in het eminente Qatar. “Het hoefde hier niet te zijn, hoor, voor mij”, lacht hij meteen, nog nagenietend van de skyline van Doha - dit gesprek situeert zich op het vijftigste, in hotel The Torch. Zo hoog dat je het onderweg in de lift gewaar wordt aan je oren. “Ik ben niet zozeer bezig met hoe de meetingroom eruit ziet. Het enige wat ik wou, was een perfecte accommodatie. Een harde, gesproeide grasmat - als het veld te traag is, krijg je een trage training - , die niet ver van ons hotel ligt. Wel, ik ben heel blij met wat we hier hebben. Net als over de attitude van mijn spelers.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN