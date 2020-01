Jelle Vossen verlaat Club en trekt naar Zulte Waregem: “Duidelijk dat ik stap moest zetten om aan spelen toe te komen” Redactie

30 januari 2020

22u01 0 Club Brugge Jelle Vossen (30) verlaat Club Brugge en trekt naar Zulte Waregem. De centrumspits kwam dit seizoen weinig tot niet aan spelen toe bij de landskampioen, mede door de zware concurrentie voorin bij Club. Vossen tekent een contract tot 2023 aan de Gaverbeek.

Jelle Vossen speelde sinds 2015 bij Brugge dat hem in de zomer overnam van het Engelse Burnley. Daarvoor was de Limburger in onze competitie al actief voor Cercle Brugge en Racing Genk. “Zulte Waregem is een ploeg met heel veel ambitie, en nog actief op twee fronten. Ik hoop dat ik de juiste beslissing gemaakt heb”, liet Vossen meteen optekenen.

