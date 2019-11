Jan Mulder weet waarom Club Brugge nog geen Ajax is: “De mystiek van het talent” NQ/JB

27 november 2019

19u18 0 Club Brugge Na de drie gelijke spelen van Club Brugge – 2 tegen Galatasaray en 1 tegen Real Madrid – blijft toch ook analist Jan Mulder achter met het gevoel dat er meer in zat. Blauw-zwart moet nog een volgende stap zetten om op het niveau van bijvoorbeeld Ajax te komen.

Hoe het dan komt dat Ajax, als “kleinere” het wel ver schopt in de Champions League, daar wordt Mulder filosofisch van: “Dat is de mystiek van het talent. Club Brugge heeft ook maturiteit, maar minder. Zo heeft Ajax met een Ziyech misschien toch net iets meer dan een Vanaken”, vindt Mulder.

“Die gelijke spelen zijn wel te weinig. Ik heb die thuiswedstrijd gezien tegen Galatasaray, daar had meer in gezeten”, zegt Mulder. “Toen was Club iets te nederig ten opzichte van zichzelf, maar ze hadden moeten winnen. PSG en Real Madrid zijn nog wel iets te hoog gegrepen. Als ze derde worden is het dus ok.”

Het onderwerp van de dag na de 1-1 tegen Galatasaray waren weliswaar de twee rode kaarten voor Diatta en Mata. Dom? “Het was alles of niks. En je hebt dan net alles bereikt, want meer zat er niet, en dan word je fatalistisch en kan het je niets meer schelen. Dat is niet dom, maar eerder onnadenkend. Maar waarom moet dat shirt uit, wat is de psychologie erachter?”, vraagt Mulder zich af.