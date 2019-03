Jan Breydelstadion krijgt nieuwe grasmat, Cercle draagt deel van de kosten LDW

19 maart 2019

17u04 0

Het veld in het Jan Breydelstadion in Brugge wordt deze week vernieuwd. De heraanleg zal al gauw 100.000 euro kosten. Het oude gras wordt vandaag afgegraven, tegen het einde van de week komen de nieuwe grasmatten. Het gras heeft dan nog een week om te hechten en te groeien, want de eerste match van de play-offs is op 31 maart. Dan speelt Club Brugge tegen AA Gent. Het veld wordt ook door Cercle Brugge gebruikt. Navraag leert ons dat Cercle een deel van de kosten zal dragen.