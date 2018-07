Jan Breydel maakt kennis met pijlsnelle Arnaut 'Danjuma' Groeneveld: "Hiervoor ben ik gehaald" TTV/MDB

22 juli 2018

22u33

Bron: Eigen berichtgeving/Play Sports 0 Club Brugge Binnenkomen langs de grote poort heet zoiets. Eén speelhelft had hij nodig, Arnaut 'Danjuma' Groeneveld, om de harten van de Club Bruggefans te veroveren: "Hiervoor ben ik gehaald", straalde de opvolger van Limbombe.

Eén nieuwkomer van Club Brugge heeft zijn entree alvast niet gemist. In een dolle eerste helft van de Supercup kreeg Danjuma gisteren het publiek meteen op zijn hand. De pijlsnelle vleugelspits was vlak voor de Oosttribune waar de harde kern van blauw-zwart huist een gesel voor Cavanda, die zag hoe zijn pijlsnelle directe tegenstander 45 minuten lang als het ware op een brommer zat: "Ik zat goed in de match", grijnsde Danjuma. "We zijn al vijf weken bezig en ik ben al aardig ingespeeld. Het kan natuurlijk nog veel beter, dat zullen we wel zien. Alles was precies zoals ik het had verwacht: het stadion leefde en er is heel veel kwaliteit binnen deze ploeg. Het was een mooie binnenkomer. Als nieuwkomer kijkt iedereen naar je en bovendien viel er ook een prijs te winnen. Ik moest het dus wel goed doen".

Danjuma kreeg op links de voorkeur op Diatta, die op zijn beurt op rechts Cools op de bank hield. De Nigeriaanse Nederlander deed Limbombe, die straks hoopt te vertrekken en niet langer in de plannen van Leko voorkomt, plotsklaps vergeten. "Dat ik hem moet opvolgen, bezorgt me geen extra druk. Ik leg de lat sowieso voor mezelf heel hoog. Bovendien heb ik bij NEC al eens zijn plaatsje ingenomen (lacht). Hij heeft me heel goed geholpen toen ik hier arriveerde. Ik ben gewoon om in een systeem met drie aanvallers te spelen, dus dat is wel even aanpassen. Meteen een assist geven doet deugd, al heeft Club me hiervoor gehaald. Ook in Nijmegen waren mijn statistieken goed. Doelpunten maken en assists geven zijn een kwaliteit van mij", aldus Danjuma, die vorig seizoen 9 keer scoorde in de Nederlandse Jupiler League.

Terwijl Limbombe aast op zijn transfer, lijkt de opvolging met Danjuma nu al verzekerd. Met zijn snelheid, goeie dribbels en op het eerste zicht ook goeie voorzet wijst alles erop dat blauw-zwart Limbombe goed heeft vervangen. Waar de nieuwe sensatie van Club zijn roepnaam vandaan haalt, wil hij voorlopig niet prijsgeven. "Ik word liever Danjuma dan Groeneveld genoemd, maar de reden daarvan is niet zo belangrijk. Ik heb ervoor gekozen en het staat mooi op mijn shirt (lacht)". Afwachten of Danjuma straks bij de start van de competitie kan bevestigen. Op basis van de Supercup heeft Club op links na Izquierdo en Limbombe voor het derde seizoen op rij goud in handen.

Ivan Leko liet zich na de wedstrijd ook nog uit over die andere nieuwkomer Mats Rits. De man die op het middenveld de geblesseerde Nakamba verving. "Voor Mats was dit totaal nieuw. Het is voor hem ook niet zijn beste positie. Hij is een speler die meer moet zorgen voor infiltraties, maar vandaag stond hij wat lager." Dat bevestigde Rits zelf ook. "Omdat Nakamba geblesseerd was speelde ik op de zes. Dat is niet meteen mijn positie. Het is altijd wel leuk om te starten bij je nieuwe club. Normaal speel ik wel iets hoger. Maar we zitten ondertussen al lang genoeg in het voetbal om dat te plaatsen", knipoogde de 25-jarige Belg.

Tot slot nog Karlo Letica. De nieuwe nummer één van Club Brugge moet de leemte die de doelmannen vorig seizoen lieten nu opvullen. De Kroaat liet alvast een zelfzekere indruk, zag ook zijn landgenoot Ivan Leko. "Voor een jonge doelman als Karlo is zo'n eerste wedsrijd niet makkelijk. Maar hij was goed. Hij zorgde voor stabiliteit en was heel aanwezig."