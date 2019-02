Ivan Leko wil zondag zien wie de beste ploeg van België is en hoopt op een “Europese Wesley” DMM

15 februari 2019

14u39 0 Club Brugge Een goeie vijftien uur na de Europese overwinning van Club Brugge stond coach Ivan Leko vandaag alweer de pers te woord. De Kroaat kijkt net als voetbalminnend België uit naar de topper tegen Racing Genk. “Zondag zullen we weten wie de beste ploeg van het land is.”

Opvallend veel drive bij Ivan Leko daags na de wedstrijd tegen Salzburg. De Kroaat haalde zijn gram in de Europa League met een belangrijke zege tegen de tot gisteren ongeslagen Oostenrijkers. “Ik had voor de wedstrijd al gezegd dat we de afgelopen weken goed trainden met kwaliteit en spirit. Ik had ook gezegd dat we in sommige van de voorbije matchen meer hadden verdiend. Als je dat dan niet krijgt, speelt dat op het vertrouwen. Dan lezen we in de kranten ook als snel dat er sprake zou zijn van crisis. Daarom alleen al heeft deze zege in de aanloop naar Racing Genk veel deugd gedaan. Voor de club én het team.”

Leko was vooral blij over de manier waarop zijn spelers de scheve situatie rechttrokken na de pauze. “We hebben getoond dat we op een hoger niveau ook kunnen winnen met onze manier van voetballen. De reden waarom Wesley zo goed speelt in zo'n matchen? Dat moet je aan hem vragen. Feit is dat hij tegen Monaco, Dortmund, Salzburg en Standard een andere Wesley is dan tegen Waasland-Beveren, Eupen of Charleroi. Heel Europa kijkt naar onze belangrijke wedstrijden, dan kan ik er inkomen dat dat in het hoofd en de matchinstelling van Wesley kruipt. Tegen Genk hoop ik de Europese versie te zien.”

“De titel staat niet op het spel, wel de status van beste ploeg van België”

Komen we automatisch aan bij hét gespreksonderwerp van de persconferentie. Met Racing Genk wacht er Club een nieuwe topper. Zondag staan de twee beste ploegen van België rond half drie tegenover elkaar op Jan Breydel. “Dat wordt interessant. We zullen zien of het voetbal van Genk of van Club het beste van België is. We hebben al vier à vijf keer tegen elkaar gespeeld en wij waren telkens goed in die wedstrijden. Genk is de ploeg in vorm, heeft gelijke kwaliteiten. Maar Club Brugge is een instituut en een instituut wil altijd winnen. Ik ben dus supergemotiveerd en trots dat ik deel kan uitmaken van deze club. De kritiek van de voorbije weken brengt zelfs nog extra motivatie. Ik word graag uit mijn comfortzone gehaald”, aldus Leko.

Vreest de Club-coach dan niet dat het na een nederlaag moeilijker wordt om de titel nog naar Brugge te halen. “Ik denk niet dat het kampioenschap zondag op het spel staat. Ik weet dat de huidige kloof van elf punten veel is, maar dat is het bij een overwinning van ons nog altijd. Bij een nederlaag zouden het er 14 zijn, dat is dan nog weer een stuk groter. Neen, in voetbal kan alles, zolang je er maar in gelooft. Je kan altijd rekenen, maar daar hou ik me niet graag mee bezig. Ik verwacht gewoon veel van de wedstrijd en wil zien wie de beste ploeg van België is.”

Wembley

Restte nog de staat van het veld op Jan Breydel. Na vier weken op een halve akker bewees Club er tegen Salzburg stilaan zijn weg op te vinden. “Ik moet onze onderhoudsmensen complimenteren. Ze hebben fantastisch werk geleverd en gisteren was het dus al beter. Ach, het is wat het is en het zal zondag ook nog niet ‘wow’ zijn. Dat kan ook niet, anders moeten we naar Wembley. Een voordeel of nadeel zie ik er niet in. Wij willen voetballen en Genk ook. .”