Ivan Leko: “We zullen het moeilijk hebben op Standard, maar dat was ook zo in Anderlecht en Gent” TV

15 mei 2019

14u23 0 Club Brugge Een grote ‘oef’ viel er zondag over het Jan Breydelstadion na de 3-2-overwinning tegen Racing Genk, waardoor de Limburgers niet op het Brugse veld de champagne ontkurkten. Misschien nog belangrijker voor Club Brugge is dat de de titelstrijd weer openligt. Het achtervolgt Genk nu nog op slechts drie punten met nog twee speeldagen te gaan. Een zes op zes is een must, te beginnen morgenavond op Sclessin. “Iedereen weet dat we het er moeilijk hebben, maar hetzelfde gold in Gent en Anderlecht, waar we ook wonnen”, blikt Leko vooruit.

De situatie is na de zege tegen Genk niet veranderd in Brugge, waar ze nog steeds de leider moeten achtervolgen, beseft trainer Ivan Leko. “We moeten natuurlijk realistisch blijven en kunnen niet anders dan hopen op een mirakel.” Maar Club liet zich wel zien tegen zijn sterkste tegenstander. “We hebben getoond dat we Genk kunnen verslaan, maar we blijven drie punten achterstand hebben. Mijn ploeg heeft deze play-offs 19 op 24 gehaald door goed voetbal te spelen, mentaliteit te tonen en passie uit te stralen. Dat heeft mij trots gemaakt. Nu kijken we ernaar uit om het seizoen af te sluiten met een zes op zes, wat een record zou zijn voor Club Brugge in de Play-offs (door de 25 op 30 dan).”

Leko kan pas dan tevreden zijn met een tweede plaats. “Als Genk nog beter zou doen nadien, is dat heel straf en wens ik ze zeker proficiat. Maar nu moeten we er zelf nog in blijven geloven, ook al hebben zij het nog steeds in eigen handen. Wij willen het seizoen ook goed beëindigen, dus reken ik eerst op onze eigen ploeg alvorens op de fouten van de ander.”

Die eigen ploeg moet morgenavond Standard bekampen in Sclessin, waar blauw-zwart het de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk had. Maar ‘de Rouches’ verloren hun laatste vier wedstrijden. “Iedereen weet dat we het er moeilijk hebben, maar hetzelfde gold in Gent en Anderlecht, waar we ook wonnen. Pas na onze wedstrijd daar, gaan we naar de uitslag in het Astridpark kijken. De groep heeft zich het hele seizoen getoond om de titel te bereiken en met hoge druk te spelen. Ze staan er wanneer het belangrijk is en dat zal morgen niet anders zijn.”