Ivan Leko vol vertrouwen naar Salzburg, waar Club op piekfijne grasmat aantreedt: "Morgen is het Kerstmis"

20 februari 2019

18u58

Bron: Eigen berichtgeving 2 Club Brugge “Het respect voor Salzburg is groot, maar het vertrouwen in mijn ploeg is nog groter.” Aan het woord: Ivan Leko, die morgenavond met Club Brugge in de Europa League een 1-2-voorsprong verdedigt.

In Oostenrijk mag blauw-zwart in tegenstelling tot het erbarmelijke veld op Jan Breydel wél op een voortreffelijke grasmat aantreden. “Een goed veld? (lacht) Morgen is het Kerstmis”, stelt Leko ietwat sarcastisch, waarna hij meteen overschakelt naar de orde van de dag. “We willen voetballen, de bal hebben, risico in ons spel leggen”, doet de Club-coach uit de doeken. “Maar ik verwacht ook een Salzburg dat top is. Het is een subtopper in Europa, ze haalden vorig jaar de halve finales van de Europa League. Bovendien zijn ze al bijna landskampioen. Ze willen zich absoluut kwalificeren, maar dat willen wij ook. We zijn het verplicht aan ons imago en dat van België. Het respect voor Salzburg is groot, maar het vertrouwen in mijn ploeg is nog groter. Op papier zijn zij favoriet, maar Atlético Madrid, Dortmund, Monaco en Salzburg vorig week waren dat ook.”

Anderlecht?

“Ik geniet van mijn ploeg, we hebben al zoveel fantastische matchen gespeeld”, gaat Leko verder.” Dat moeten we opnieuw doen willen we doorstoten naar de volgende ronde. Of ik teken voor een 0-0? Direct. Desnoods met defensief fantastisch voetbal. Want als we met 7-2 hadden verloren in Dortmund (waar Club in de Champions League 0-0 speelde, red), waren we de sympathieke ploeg geweest...”

Zondag staat de klepper tegen Anderlecht op het programma, maar daar wil de Kroaat nog niets over horen. “Ons kwalificeren of winnen op Anderlecht? Dan kies ik voor de kwalificatie. Nadien praten we wel over de match van zondag.”