Ivan Leko verbaasd over uitblijven contractverlenging: “Het is raar ja, maar wat kan ik doen?” NP/GVS

14 december 2018

14u11 0 Club Brugge Ivan Leko heeft een boerenjaar achter de rug. Toch is de Kroaat, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, nog niet benaderd voor een verlengd verblijf in Brugge. “Het is raar ja, maar wat kan ik doen?”

Daags voor de partij tegen KV Kortrijk ging het op de wekelijkse persbabbel niet enkel over de strijd in het Guldensporenstadion. Ook de contractverlening van Leko - of beter: het uitblijven ervan - kwam aan bod.

“Of de contractverlenging nu dichterbij komt na de goede prestaties? Ik denk het niet. Ik ben enorm blij met wat we als staf het voorbije anderhalf jaar op training en in wedstrijden hebben verwezenlijkt. Qua resultaat, qua voetbal, qua alles. We hebben heel goed werk geleverd. Ik ben hier heel graag, dit is mijn club. En er is nog ruimte voor progressie. Als er een contractverlenging komt, zal ik heel blij zijn. Maar het is inderdaad raar dat het blijft duren. Maar wat kan ik zeggen? Ik ben niet de persoon die om de twee dagen naar het bestuur gaat om zo’n zaken te bespreken. Ik probeer mijn job goed te doen en mijn hart te geven voor de club.”

Opent dit deuren voor een club die hoger aangeschreven staat? “Elke persoon in het voetbal droomt. If you dream, dream big. Maar ik heb nooit gezegd dat ik hier weg wil. maar op een dag... ja. Maar nogmaals: hier is nog ruimte voor verbetering. Alles is hier aanwezig om verder te bouwen. Maar in het voetbal weet je nooit...”