Ivan Leko strijdvaardig voor topduel: “Niet tevreden met punt in Anderlecht” Tomas Taecke

03 april 2019

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Een puntendeling? Neen, daar zullen Ivan Leko en Club Brugge geen vrede mee nemen in het Astridpark. Blauw-zwart gaat voor de volle buit en hoopt zo drie punten in te lopen op leider Genk: “Dit is een unieke kans”.

Vanavond kijkt Club Brugge opnieuw toe vanuit de zetel, morgen moet blauw-zwart net als speeldag 1 opnieuw als laatste aan de slag. De Bruggelingen kunnen een zaakje doen na de nederlaag van Genk, al is winnen in Anderlecht voor Club geen evidentie:

“Het geloof is aanwezig, zeker na de goeie match tegen AA Gent”, aldus Ivan Leko vanmiddag. “We hebben de kwaliteiten om tegen elke ploeg in België te winnen en zitten in een goeie fase. We spelen goed en trekken vol vertrouwen naar Brussel. Met een punt zal ik niet tevreden zijn. Mogelijk is dat door de wedstrijdomstandigheden morgen anders, maar op dit moment zijn we enkel tevreden met een overwinning. Elke match in de play-offs is een finale en dat zal nu niet anders zijn. Twee maanden geleden hebben we Anderlecht in hun eigen huis gedomineerd en was het 2-2. Hopelijk kunnen we dit nu opnieuw doen en hebben we het geluk deze keer wél aan onze kant”.

Genk verloor gisteren op de Bosuil, wat betekent dat Club tot op één punt van de leider kan naderen: “Een unieke kans”, weet Ivan Leko. “Twee maanden geleden was de achterstand nog elf punten. Een misstap van een concurrent is altijd welkom, maar we willen vooral onze eigen matchen winnen. Je weet dat er tien wedstrijden zijn en dat je op het einde van de rit bovenaan moet staan. Genk heeft verloren en dan is het aan ons, Anderlecht en Standard om zelf proberen te winnen. We zullen zien”.