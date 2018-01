Ivan Leko: "De sleutel? Concurrentie" Wouter Devynck in Sotogrande

08u33 0 BELGA Club Brugge Wat kan een veeleisende trainer die nooit tevreden lijkt te zijn, wél tevreden maken? Een goed rapport om te beginnen. "Ik was vaak heel trots." Maar Ivan Leko zou Ivan Leko niet zijn als er geen 'maar' zou volgen.

Als je nu terugblikt: ben je dan tevreden over de heenronde?

"Over de resultaten wel, die zijn beter dan iedereen verwachtte. We verbraken alle records wat punten, zeges en doelpunten betreft. Alleen in Europa - toch een groot objectief - is het misgelopen. Nu, we weten waarom. (denkt even na) Met een jonge nieuwe coach zonder ervaring, zonder titularissen als Izquierdo, Engels, Simons, Claudemir en Butelle, met basisspelers als Mechele, Cools, Limbombe en Wesley die vorig jaar veel op de bank zaten... Alles in acht genomen, zijn de resultaten zelfs fantastisch. Qua voetbal hebben we iets gecreëerd waar het geloof in de collectieve kracht het heeft gehaald. Op ons best was ons voetbal echt mooi om zien. Ik was vaak heel trots. Maar..."

Uiteraard komt er een maar.

(glimlacht) "Maar als we eerlijk zijn, moeten we ook toegeven dat er momenten waren waarop de focus beter kon. De conclusie is dat deze groep nog beter kan en lang niet aan zijn hoogtepunt zit."

Met 53 op 63 haalde je 84 procent. Zal je tevreden zijn met opnieuw hetzelfde percentage, dus met 22 of 23 op 27?

"Opnieuw 84 procent zou fantastisch zijn. Alleen zijn we zes maanden geleden niet beginnen rekenen en gaan we dat nu ook zeker niet doen. We moeten niet defensief denken, maar wel offensief. En offensief denken doe je door je voor te bereiden om de eerstvolgende match te winnen."

Wat is het grootste gevaar?

(razendsnel) "Minder ambitie, minder grinta, minder honger."

Is het dat wat je zag in de eerste helft tegen Zulte Waregem, Eupen, Lokeren en Moeskroen?

"Ja. Er zijn ergens wel excuses, zoals het feit dat dit zo'n jong team is. Maar het probleem met zo'n jong team is dat als we vijf tot tien procent minder presteren, we niet meer die machine zijn die iedereen verslaat met geweldig voetbal. Dan zijn we maar een gewone ploeg. De oplossing is blijven werken en blijven pushen. Hoe meer individuele motivatie, hoe meer collectieve motivatie."

Met Gabulov heb je een nieuwe doelman.

"We moesten iets doen. Gabulov heeft persoonlijkheid en ervaring. Hopelijk toont hij dat ook op het veld. Alleen vind ik het persoonlijk echt jammer dat Butelle is vertrokken. Hij presteerde zeer goed de laatste maand. Nu, het was zijn keuze om te vertrekken. Maar ik had graag twee competitieve doelmannen gehad. Net zoals ik dat op elke positie wil. Concurrentie is de beste manier om een winnaarsmentaliteit te installeren. Maar met de huidige drie doelmannen is ons keepersprobleem opgelost. Omdat ik geloof dat Horvath en Hubert nog veel progressie kunnen maken."

Nu enkel nog een bijkomende flankspeler als concurrent voor Limbombe op links en/of Cools op rechts.

"Ook hier gaat het weer om concurrentie. Met een nieuwkomer geef je Anthony en Dion het signaal dat ze wakker moeten blijven en progressie blijven maken."

Concurrentie...

"Ik weet het, ik gebruik dat woord veel. Maar voor mij is het dan ook de sleutel. Als je strijd moet leveren op training, leer je ook strijd leveren in matchen. En dáár draait het om."

