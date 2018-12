Ivan Leko klaar voor komst Great Old: “Antwerp is titelkandidaat, maar zondag zijn wij favoriet” TTV

21 december 2018

15u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Stamnummer 3 tegen stamnummer 1, daar gaat u zondag best goed voor zitten. In de aanloop van de kraker is Ivan Leko respectvol, maar wel optimistisch over de komst van Antwerp. “In eigen huis zijn wij altijd favoriet”, meent de Kroaat.

Tien op dertig in de competitie, en toch is Ivan Leko hoopvol gestemd voor de topper van zondag. De coach van Club Brugge rekent Antwerp tot het kransje titelkandidaten, maar gelooft desalniettemin in de goeie afloop. “Luciano (D’Onofrio, red.) weet perfect hoe hij een titelploeg moet bouwen. En Bölöni weet hoe je kampioen moet spelen. Bolat, Van Damme, Haroun, Opare, Mbokani… Het zijn allemaal spelers die in topclubs gespeeld hebben en die veel ervaring hebben. Voor mij is het geen verrassing dat ze in de top drie staan. De sfeer, de grinta, de supporters: alles is aanwezig om mee te strijden voor de titel. En toch zijn wij zondag favoriet, want dat zijn we altijd als we thuis spelen. Of het nu tegen Anderlecht, Lokeren of Antwerp is: Club is altijd favoriet in Jan Breydel.”

Leko kan zondag geen beroep doen op Vormer en Denswil. “We zullen ze ongetwijfeld missen, maar proberen dit op te vangen. Denswil is in goeie doen en Vormer was vorig seizoen een kampioenenmaker. Het zijn twee belangrijke spelers, maar we hebben nog andere opties.”

Ondanks de magere resultaten in de competitie blijft Leko naar eigen zeggen rustig. “Ik zie tien op dertig, maar ook zes op achttien in de Champions League. Of ik meer druk voel? Ik voel maximum druk bij elke wedstrijd”, aldus Leko.