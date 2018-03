Ivan Leko keert terug naar oude liefde: "Wou STVV enkel voor Club ruilen" Tomas Taecke

09 maart 2018

15u03

Bron: Eigen berichtgeving 1 Club Brugge Pas op de laatste speeldag keert Ivan Leko terug naar Stayen, daar waar hij vorig seizoen aan de slag was. De Kroaat kijkt uit naar het weerzien met zijn oude liefde: "Ik ben nog steeds supporter, maar zondag zal dit niet zo zijn."

Voor één keer gaat de aandacht zondag niet grotendeels naar Club Brugge, toch wil blauw-zwart de reguliere competitie in schoonheid afronden. Uitgerekend op speeldag 30 keert Ivan Leko terug naar Stayen, waar hij zijn hart vorig seizoen verloren heeft. "Ik heb er een fantastisch jaar gekend. Samen met STVV heb ik er mooie stappen gezet. Elke dag was ik 24 uur bezig met de club. Ik ben nog steeds supporter, maar zondag zal dit niet zo zijn. Ik heb het altijd gezegd: enkel voor Club Brugge wou ik STVV ruilen en dus verlaten. Nu kom ik thuis bij mijn grote liefde, maar het enige waar ik mee bezig ben, is die wedstrijd winnen. STVV heeft dit seizoen al vier topclubs geklopt en dat willen we zondag vermijden."

Gele kaarten

Club heeft met Vormer, Dennis, Diaby en ook Scholz vier belangrijke spelers met vier gele kaarten achter hun naam. Toch is Leko niet van plan om hen te sparen met het oog op de start van de play-offs. "We bereiden ons maximaal voor en ik wil dan ook met mijn beste ploeg aan de aftrap verschijnen. We zullen dus geen rekening houden met die gele kaarten en hebben alles en iedereen nodig om STVV te verslaan."

Na de trip naar Stayen krijgt ook Club Brugge drie weken rust vooraleer de play-offs van start gaan. "We zullen de spelers mentale rust geven, want dat is heel belangrijk. Maar daarnaast zullen we hard werken. Ik geloof dat je enkel en alleen hard kan spelen als je hard traint en dat zullen we dus doen."

Mechele

Brandon Mechele zag zijn goeie prestaties beloond worden met een contractverlenging tot 2022. "Zijn evolutie is ongelooflijk en stemt mij zeer tevreden. Of hij in aanmerking komt voor de Rode Duivels? Dat zou mooi zijn voor hem en de ganse club, maar het is de bondscoach die dat beslist. Kijk, persoonlijke beloningen zoals De Gouden Schoen, contractverlengingen of een selectie voor de nationale ploeg zijn mooi, maar moeten de komende maanden opzij gezet worden. Enkel het collectieve telt als we straks iets willen bereiken."

Als ex-Beerschotspeler volgt ook Ivan Leko de ontknoping in 1B. "Beerschot Wilrijk terug naar eerste klasse? Graag. Al kan een derby tegen Cercle ook interessant zijn natuurlijk."