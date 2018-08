Intimi over Clubaanwinst Amrabat (22): "Zonde dat Feyenoord zo'n talent laat gaan" Tomas Taecke

24 augustus 2018

07u59 7 Club Brugge Een bikkel op het veld, een hele lieve jongen ernaast. Zo staat Sofyan Amrabat te boek in Rotterdam, daar waar hij, na de terugkeer van publiekslieveling Jordy Clasie, geen toekomst meer zag. Ex-Clubspits en speaker bij Feyenoord Peter Houtman deelt de mening van AD-journalist Mikos Gouka: "Zonde dat Feyenoord zo'n talent laat gaan."

"Meneer Houtman, mag ik iets vragen? Is het alsjeblieft mogelijk om Sófyan en niet Sofyán te zeggen wanneer u mijn naam omroept?" Stadionspeaker in de Kuip Peter Houtman mist de welopgevoede Amrabat al wanneer hij mijmert over de middenvelder die vandaag - een dagje later dan voorzien - zijn handtekening zet bij Club Brugge. Uit noodzaak, want ondanks een prima eerste seizoensronde in de Kuip kwam de Marokkaanse Nederlander steeds minder aan spelen toe. De concurrentie op een middenveld met internationals Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena was moordend. Zeker na de komst van Clasie, enkele weken terug, voelde Amrabat zich genoodzaakt andere oorden op te zoeken. "Dat hij niet vaak speelde, had meer met het vaste blok op het middenveld te maken dan met zijn kwaliteiten", weet Feyenoordkenner Mikos Gouka. "Van Bronckhorst had met Vilhena en El Ahmadi de titel gepakt. Bovendien is Amrabat een hardwerkende en minder creatieve middenvelder, min of meer hetzelfde type als Vilhena. Deze zomer ontkende directeur Martin van Geel tegenover Amrabat dat Jordy Clasie erbij zou komen, maar dat is later toch gebeurd. Meteen het signaal voor de speler om te vertrekken. Het Portugese Sporting was geïnteresseerd, maar Sofyan wou dichter bij huis voetballen en Champions League spelen."

Spotlight

Vorig seizoen gooide Amrabat met zes goeie prestaties en een doelpunt in Napoli hoge ogen in de Champions League. "Well done", knipoogde Guardiola voor de camera's na een uitstekende match van Amrabat tegen zijn Manchester City. De in Het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, opgegroeide jeugdspeler van FC Utrecht was in de Maasstad al snel razend populair: "Jammer dat iemand met zoveel mogelijkheden door omstandigheden moet vertrekken", treurt Peter Houtman, in 1979 goed voor drie goals in vijftien wedstrijden in het shirt van Club Brugge. "Sofyan is fysiek heel sterk en heeft ook technische kwaliteiten. Ik hoop dat hij zich net als Vormer, Denswil en andere Nederlanders kan doorzetten in Brugge. Op één of andere manier voelen spelers zich toch prettiger in Brugge dan bij een Nederlandse topclub. Ze staan daar dagelijks in de spotlights en het gaat er bikkelhard aan toe." Zelfs nadat hij Nederland liet staan voor de nationale ploeg van Marokko - met wie hij, samen met zijn broer Nordin, op het WK in Rusland in actie kwam - bleef Amrabat geliefd in de havenstad: "De mouwen opstropen en nooit afgeven. Na twee matchen waren de fans meteen gek op hem", weet Gouka. "In Brugge zal dat niet anders zijn zeker?"

Feyenoord: "Transfer van Amrabat doen we met tegenzin"

"De Marokkaanse international liet in gesprekken met de technisch directeur en de hoofdtrainer weten per se weg te willen en spoedig een transfer te willen maken, waarna werd besloten op zoek te gaan naar een oplossing", klonk het op de website van Feyenoord na de bekendmaking van de transfer. Met Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en de komst van Jordy Clasie leek Amrabat niet meteen te moeten rekenen op veel speelminuten. "Sofyan heeft bij mij maanden lang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord", vertelt Feyenoord-directeur Martin van Geel. "Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort."

"Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler uiteindelijk per se per direct weg wil, gaat het er uiteindelijk om een oplossing te vinden met altijd het clubbelang voorop en kijkend naar de omstandigheden. Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen", aldus Van Geel.