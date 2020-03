Exclusief voor abonnees In primeur onthuld: het nieuwe stadion van Club Brugge, architecturaal pareltje met steile (sfeer)tribunes, 5.000 vipplaatsen en fandorp Tomas Taecke

06 maart 2020

03u00 0 Club Brugge Niet de stadsderby, wél het stadiondossier is deze week hét gespreksonderwerp nummer één in Brugge. Fans en omwonenden kijken ongeduldig uit naar het opzet van Bart Verhaeghe en Club. Bij deze in primeur de bouwplannen van blauw-zwart.

Het mooiste en modernste oefencomplex hebben ze al, volgt straks ook het meest benijdenswaardige stadion? Behoudens tussenkomst van de buurtbewoners bouwt Club Brugge vanaf de lente van 2021 een architecturaal pareltje op de Olympiasite, waarvan wij de (voorlopige) plannen via politieke bronnen konden inkijken. Daar waar de omwonenden woensdagavond tijdens een infosessie op hun honger bleven zitten, beantwoorden wij in afwachting van de definitieve bouwplannen van Bart Verhaeghe en co de vijf belangrijkste vragen. Zoals hoe het stadion er zal uitzien en waar het precies komt te liggen. En wat met Cercle?

