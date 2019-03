In het spoor van Messi en Hazard: Vanaken heeft straffe ‘double double’ beet Tomas Taecke

12 maart 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Koning Hans regeert. Met nog elf matchen op de kalender heeft de spelmaker van Club Brugge zijn double double - 11 goals en 13 assists - nú al beet. Straffe cijfers. En zo komt de Gouden Schoen in enkele straffe lijstjes.

Beste cijfers sinds invoering play-offs

Een double double na 29 speeldagen, daar zijn slechts vier spelers sinds de invoering van de play-offs in gelukt. Mbark Boussoufa presteerde het huzarenstukje kort voor zijn vertrek naar Rusland in 2010-2011. Nog in het shirt van Anderlecht had ook Matías Suárez zijn tien goals en tien assists beet in de reguliere competitie, terwijl ook Teddy Chevalier ten slotte in zijn boerenjaar bij KV Kortrijk als aangever én als afmaker uiterst productief was. Na zondag lukte Hans Vanaken al zijn vierde double double in onze competitie, alleen klaarde hij de klus in 2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018 pas tijdens de play-offs. Met 11 goals en 13 assists is de Limburger nu al aan zijn beste seizoen ooit bezig.

Zijn voorgangers

• 2010-2011: Mbark Boussoufa - 10 goals en 14 assists

Einde seizoen: 10 goals en 14 assists

• 2011-2012: Matías Suárez - 10 goals en 10 assists

Einde seizoen: 12 goals en 14 assists

• 2014-2015: Teddy Chevalier - 11 goals en 10 assists

Einde seizoen: 12 goals en 13 assists

Enkel Messi, Hazard en Ziyech doen beter

Scoren doen velen aan de lopende band, maar een double double is slechts een select groepje gegund. Hans Vanaken is één van de acht spelers in Europa die rond deze tijd van het jaar al meer dan tien goals en tien assists verzamelden. Enkel Lionel Messi, Eden Hazard en Hakim Ziyech doen op dit moment beter dan de spelmaker van Club. Straf!

Naam - club - goals - assists - matchen

1. Lionel Messi - Barcelona (Spa) - 26 - 14 - 25

2. Hakim Ziyech - Ajax (Ned) - 14 - 11 - 20

3. Eden Hazard - Chelsea (Eng) - 13 - 11 - 28

4. HANS VANAKEN - Club Brugge - 11 - 13 - 29

5. Steven Bergwijn - PSV (Ned) - 11 - 12 - 24

6. Raphaël Nuzzolo - Xamax (Zwi) - 12 - 10 - 24

7. James Tavernier - Rangers (Sch) - 11 - 11 - 29

8. Edin Visca - Basaksehir (Tur) - 10 - 12 - 25

Waardige Gouden Schoen, maar niet de beste

Dat de Gouden Schoen wél kan presteren na zijn bekroning, bewees Hans Vanaken in de voorbije negen wedstrijden. Sinds de invoering van de play-offs deed hij met vier goals en één assist beter dan pakweg Vormer, Kums, Praet of Jovanovic. Wél waren zijn ex-ploeggenoot Izquierdo, Mbokani en vooral Suárez nóg beter dan Vanaken met de Gouden Schoen op zak.

• 2018: Hans Vanaken - 4 goals en 1 assist in 9 volgende matchen

• 2017: Ruud Vormer - 2 goals en 2 assists in 9 volgende matchen

• 2016: José Izquierdo- 7 goals en 0 assists in 9 volgende matchen

• 2015: Sven Kums - 2 goals en 0 assists in 9 volgende matchen

• 2014: Dennis Praet - 1 goal en 2 assists in 9 volgende matchen

• 2013: Thorgan Hazard - 1 goal en 4 assists in 9 volgende matchen

• 2012: Dieumerci Mbokani - 4 goals en 3 assists in 9 volgende matchen

• 2011: Matías Suárez - 3 goals en 9 assists in 9 volgende matchen

• 2010: Mbark Boussoufa - 1 goal en 2 assists in 6 volgende matchen

• 2009: Milan Jovanovic - 0 goals en 1 assist in 9 volgende matchen