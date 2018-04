In de woestijn, bij één van de beste clubs ter wereld of bij de nummer 13 in Turkije: waar zitten de Brugse kampioenen van 2016 vandaag? TTV

21 april 2018

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Club Brugge kan de landstitel ruiken na de 6-0-zege tegen Charleroi. In onze weekendkrant laten Club Brugge kan de landstitel ruiken na de 6-0-zege tegen Charleroi. In onze weekendkrant laten Björn Engels en Laurens De Bock hun licht schijnen over de Brugse kansen. Het duo was er twee jaar geleden nog bij toen blauw-zwart eindelijk nog eens de titel kon pakken, vandaag voetballen ze bij het Griekse Olympiakos en het Engelse Leeds United. Maar waar spelen de andere Brugse kampioenen van twee jaar geleden dezer dagen? Een overzicht:

Sébastien Bruzzese - Was in het kampioenenjaar voor Nieuwjaar en de komst van Butelle de vaste doelman. Werd een half jaar later uitgeleend aan STVV en vervolgens definitief overgenomen door KV Kortrijk, waar hij ook nu niet aan spelen toekomt.

Boli Bolingoli - Had in 2016 met 22 basisplaatsen in alle competities een klein aandeel in de landstitel. Werd zes maanden na het kampioenschap uitgeleend aan STVV en afgelopen zomer definitief verkocht aan het Oostenrijkse Rapid Wien, waar hij vandaag basisspeler is.

Davy De fauw - Speelde als polyvalente, betrouwbare verdediger zijn rol onder Preud’homme en keerde na de landstitel terug naar Zulte Waregem. Daar is hij nog steeds sterkhouder en aanvoerder.

Claudemir - Doublure op het middenveld, die één jaar na de titel naar Al-Ahli trok en daar vandaag op 30-jarige leeftijd nog steeds actief is.

Mikel Agu - Kon als verdedigende middenvelder nooit overtuigen en keerde na zijn uitleenbeurt terug naar Porto. Werd vervolgens uitgeleend aan Setúbal en het Turkse Bursaspor.

Felipe Gedoz - Startte als een speer bij Club, maar was in het kampioenenjaar met 13 basisplaatsen en één doelpunt niet zo belangrijk voor blauw-zwart. Speelt vandaag voor het Braziliaanse Atlético Paranaense.

Tuur Dierckx - Publiekslieveling van weleer, die vijf keer scoorde in de reguliere competitie. Moest zich vooral tevreden stellen met invalbeurten en koos na de landstitel voor tweedeklasser Antwerp, met wie hij de promotie vierde. Revalideert nu van een kruisbandoperatie bij Waasland-Beveren.

Ludovic Butelle - Nam in januari de rol over van Bruzzese en had een groot aandeel in de titel. Kende nadien een minder seizoen en moest vertrekken. Vooraleer hij begin dit jaar terugkeerde richting het Franse Angers werd hij nog even vanonder het stof gehaald om te depanneren.

Thomas Meunier - Versierde na het kampioenenjaar een lucratieve transfer naar PSG. Verzamelde tot op vandaag flink wat wedstrijden bij de Europese topclub en heeft een vaste basisplaats bij de Rode Duivels.

José Izquierdo - Bleef als kampioenenmaker tegen zijn zin nog één seizoen langer bij Club alvorens richting het Engelse Brighton & Hove Albion te trekken. Is daar basisspeler en pikt regelmatig zijn doelpuntje mee.