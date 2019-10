Exclusief voor abonnees Huisanalist Marc Degryse heeft raad voor Club, maar is tegelijk ook nieuwsgierig Marc Degryse

01 oktober 2019

12u17 0 Club Brugge Ook onze huisanalist Marc Degryse zit vanavond in Santiago Bernabéu om er de verrichtingen van Club Brugge te volgen. Hij geeft blauw-zwart raad, maar is vooral toch ook nieuwsgierig naar wat de West-Vlamingen op offensief vlak kunnen betekenen tegen de Spaanse grootmacht.

Geloof, durf én toon lef

“Club mag geen schrik hebben om te verliezen. Want als je niet probeert om te winnen, is 0-0 het maximale én krijg je negen kansen op tien alsnog een goal binnen. De kans is klein dat je een punt haalt of meer als je geen durf en lef toont. Club moet erin geloven. Daar steek je meer van op dan van een wedstrijd waarin je geen moed hebt.

