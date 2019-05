Exclusief voor abonnees Huisanalist Marc Degryse begrijpt keuze van Clement: “In Brugge kan meer dan in Genk” Marc Degryse

25 mei 2019

08u28 0 Club Brugge De beslissing van Philippe Clement om over te stappen van Racing Genk naar Club Brugge is natuurlijk ook niet ontsnapt aan de aandacht van onze huisanalist Marc Degryse. De Gouden Schoen van 1991 begrijpt de beslissing van Clement. Hieronder legt hij uit waarom:

“De eerste indruk is misschien dat het raar of bizar is. Maar eigenlijk was ik niet verrast. Dit speelt al een tijdje. Club Brugge had aangegeven dat het niet verder wilde gaan met Ivan Leko. Zij moesten dus op zoek naar een trainer waar ze honderd procent achter staan. Het is logisch dat ze dan bij Philippe Clement uitkomen. Hij heeft zowel bij Waasland-Beveren als bij Racing Genk - toch een topclub - uitzonderlijk werk verricht. De manier waarop sprak ook aan. Clement heeft zijn stempel gedrukt. Hij heeft alle problemen die er waren kordaat aangepakt, maakte zijn spelers beter. Ongetwijfeld heeft dat indruk gemaakt op Club Brugge.”

