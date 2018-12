Horvath na annus horribilis weer nummer één van weleer: "Het wás gewoon mijn tijd niet" Niels Poissonnier

15 december 2018

10u20 0 Club Brugge Alle credits heeft hij aan zichzelf te danken. Ethan Horvath: ontmijner van de Brugse keeperssaga die hij zelf op gang bracht. "It was just not my time." Met de nadruk op wás.

De grasmat zakte onder zijn voeten weg. Of de hemel in Portugal viel op zijn hoofd - zo u wil. Het aangezicht verstopt onder zijn witte Adidas-handschoenen. Uit ongeloof. Maar vooral uit schaamte. "El error del año, de blunder van het jaar", valt (nog steeds) te lezen op YouTube. De bijhorende beelden liegen er niet om. Een onschuldige voorzet - hoe heerlijk Vitorino Antunes de bal ook op z'n wreef nam - schiet zowel door handen als benen. Het schrikbeeld van elke doelman. Horvath zou wat later niet meer uit de kleedkamer komen. Gewisseld aan de rust. Dát en het feit dat hij het daaropvolgende jaar in geen enkele van de tien interlands van de Verenigde Staten meer zijn kans kreeg, maakte die 14de november 2017 nóg pijnlijker.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN