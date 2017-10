Horvath: "Ik ben geen David De Gea van 26 en ook geen Gianluigi Buffon van 39" Wouter Devynck

21u23 0 BELGA Club Brugge Ethan Horvath (22) zag er vanmiddag niet goed uit bij de gelijkmaker van AA Gent. Het had gelukkig geen zware gevolgen, want Cools maakte nog de winninggoal. Maar de jonge Amerikaan nam achteraf wel zijn verantwoordelijkheid op. "Stom om zo uit te komen."

De uitleg van Horvath: "Door de initiële vlucht van de bal dacht ik dat ik hem kon gaan wegboksen, maar dat was een heel stomme beslissing van mij. Bovendien gleed ik ook nog uit. Maar ik wil geen excuses zoeken. Ik had gewoon niet moeten uitkomen. Ik moet Dion (Cools, red.) en de rest van de ploeg bedanken dat ze die gelijkmaker nog konden uitwissen. Net zoals zij mij vorige week konden bedanken."

Een terechte opmerking, dat laatste, want met zijn twee wereld­saves in Charleroi na rust, was hij er op zijn eentje verantwoordelijk voor dat Limbombe op het einde nog de winninggoal kon scoren. Het tekent het zelfvertrouwen van de Amerikaan. Er lijkt maar weinig dat hem uit zijn lood kan slaan. "Mentaal ben ik inderdaad sterk. Ik schud zo'n fout snel van me af. Omdat ik weet wat ik de ploeg met mijn reddingen kan bijbrengen." Ook de twijfel over zijn capaciteiten bij hoge ballen houdt hem niet bezig. "Ik versta toch niet wat er allemaal gezegd of geschreven wordt", lacht Horvath.

Al betekent dat niet dat hij er niet wil aan werken. "Dinsdag zal ik met Jan (keeperstrainer Jan Van Steenberghe, red.) mijn match wel analyseren. Kijk, ik ben geen David De Gea van 26 en ook geen Gianluigi Buffon van 39. Ik ben Ethan Horvath, 22 jaar. En op dit moment in mijn carrière ben ik nog altijd aan het ontdekken wat mijn specifieke kwaliteiten zijn. Ik werk hard en vind van mezelf dat ik steeds beter en beter word. Maar toegegeven, vandaag was niet mijn ­beste dag. Ik vind dat je over het hele seizoen recht hebt op een paar slechte matchen, zij het natuurlijk niet elke week. Na vandaag zal het niet opnieuw gebeuren."

Al zeker niet bij de Amerikaanse nationale ploeg. Net als de voorbije interlandperiode zit hij opnieuw niet bij de selectie. "Een teleurstelling, maar ik kan het ergens wel plaatsen. De bondscoach kiest voor ervaren keepers die hij goed kent, omdat we nu echt wel resultaten moeten halen. Hopelijk kunnen we ons plaatsen voor het WK in Rusland, dan heb ik dit seizoen een extra doel om naar toe te werken."

