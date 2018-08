Hoe vervang je de geschorste Wesley? "Club Brugge moet altijd met twee spitsen spelen" Tomas Taecke

09 augustus 2018

08u36 0 Club Brugge Nu Wesley er een tijdje uit ligt, is Jelle Vossen plots Leko's grote man. Vraag is hoe de Kroaat de pionnen rondom de tijdelijke aanvalsleider zal schikken: "Vossen kan niet alleen voorin spelen", pleit analist en ex-aanvaller Nordin Jbari voor Dennis als tweede spits.

Time to shine, Jelle. De man die in het debuutseizoen van Ivan Leko niet eens 1.000 speelminuten verzamelde, moet Club Brugge straks doorheen het moeilijke parcours in augustus en september loodsen. Leko heeft een handvol opties om de afwezigheid van Wesley in de komende (wellicht) zes matchen op te vangen. Maar hoe hij het ook invult, Vossen zal altijd deel uitmaken van zijn plannen. Met drie goals op de teller lijkt de Limburger klaar, maar kan hij het straks ook zonder Wesley, die er morgen een eerste keer niet bij is? Tenzij het besluit van de Beroepscommissie Club Brugge niet voor 18 uur bereikt, gaat zijn schorsing enkele uren later tegen KV Kortrijk al in. Leko neemt de Braziliaan in ieder geval sowieso niet op in zijn tactisch wedstrijdplan.

