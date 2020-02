Het wordt 'De Gouden Linker': Vanaken zal schoen waarmee hij wereldgoal tegen Anderlecht scoorde laten vergulden NP

04 februari 2020

07u22 0

De keuze is gemaakt. Hans Vanaken overhandigde afgelopen weekend zijn linkerschoen om te laten vergulden. “Het is die van het paar waar ik de laatste drie, vier maanden mee gespeeld heb.” In concreto: een fluogele Nike Phantom Venom, met zijn naam en een Belgisch vlaggetje op. “Lauren (zijn echtgenote, red.) zei: ‘Neem deze keer maar je linkerschoen.’ Dat zal een mooi paar op de kast vormen.” Leuk detail: het was met die linkerschoen dat Vanaken begin dit jaar een wereldgoal op Anderlecht maakte. “Het is niet daarom dat ik dit exemplaar gekozen heb, maar het is wel een mooie anekdote.”

De bewuste wereldgoal: