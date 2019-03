Het mysterie Horvath laat in zijn kaarten kijken: "Neuer geeft mij elke week tips" TTV

09 maart 2019

10u00 0 Club Brugge Doelman zijn... 'It's a hell of a life.' Vraag maar aan Ethan Horvath (23), sinds twee jaar op een rollercoaster bij blauw-zwart: "Alleen keepers kunnen mij begrijpen."

Over Bayern-doelman Manuel Neuer : "Hij analyseert mijn fases via WhatsApp"

"Op stage in Qatar hebben we lang gepraat. Niet zo heel veel over voetbal, wel over het leven in 't algemeen. Sindsdien hebben we veel contact. Als ik advies wil, kan ik bij hem terecht. Soms ben je nieuwsgierig en wil je verschillende meningen horen. Het gebeurt niet elke dag, maar af en toe stuur ik hem een videoclip en vraag ik wat hij ervan vindt. Wekelijks geeft hij mij tips - het helpt mij enorm veel. Kijk, ik ben een perfectionist. Alles moet perfect zijn, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat dat als doelman niet mogelijk is. Je leert andere keepers kennen zoals Howard en Guzan (Amerikaanse doelmannen, red.) of Neuer en beseft steeds meer dat een doelman nu eenmaal fouten maakt. Je probeert de bal uit het net te houden en meer kan je niet doen. That's it. 'Probeer het beste te maken van wat er op je afkomt', is een raad die Neuer mij altijd geeft. Gewoon de bal stoppen of een wereldredding verrichten, dat maakt allemaal niet uit."

