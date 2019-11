Hét moment waarom het allemaal te doen is: bekijk hier nog eens de penaltysof van Mbaye Diagne Redactie

07 november 2019

Een regelrechte klucht was het: de penaltysof van Mbaye Diagne. De Senegalees forceerde in PSG een strafschop voor Club, maar eiste daarna zelf de bal op. Bij Club was Vanaken nochtans aangeduid om de elfmeter te pakken. Toen Diagne dan ook nog eens de strafschop én unieke kans op de 1-1 miste, was het hek natuurlijk helemaal van de dam. Bekijk hier nog eens de bewuste fase.