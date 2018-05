Het interview met een bijzonder emotionele Leko: "Ik moet gewoon zwijgen, naar binnen gaan en huilen. Huilen omdat iemand je uitlacht. Met je inspanningen, met je droom" SK/YP

07 mei 2018

13u31

Bron: Sports Late Night 4

"I hate football", fulmineerde Ivan Leko, na afloop. "Ik was een idioot om ál die maanden geen kritiek te uiten op scheidsrechters en video referees. Maar vandaag hebben zij het spelletje waar ik zo van houd, kapot gemaakt. Ik ben naïef geweest. Hein zette in de media druk op de arbitrage, en daaraan zie je dat hij een topcoach is." De Kroaat spuwde zijn gal. "De VAR ziet eerst geen penaltyfout op Vanaken en staat daarna een doelpunt van Teodorczyk toe die één meter buitenspel staat (de beelden geven hier geen uitsluitsel over, red.). Mijn moeder vanuit Kroatië zag dat het buitenspel was." Leko klonk bijzonder emotioneel: "Elf maanden werk wordt tenietgedaan. Een video, een busje, zevenenvijftig refs... en nóg kunnen ze hun werk niet doen. Ze lachen ons gewoon uit. They joke with you." Om te herhalen: "Ik haat voetbal, vandaag." Maar tegelijk was hij strijdvaardig: "Club Brugge zal terugvechten. Tegen alle onrecht."

Bekijk hierboven zijn uiterst emotionele interview bij Sports Late Night