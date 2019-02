Het gaat van kwaad naar erger met Club Brugge, zo beseffen ze ook bij blauw-zwart zelf: “Het ziet er niet goed uit” Tomas Taecke

11 februari 2019

08u42 0 Club Brugge Club Brugge zit met de handen in het haar. Alwéér puntenverlies gisteren, en dat aan het begin van een belangrijke week waarin het Europese avontuur en misschien zelfs de landstitel op het spel staan. “De match tegen Genk wordt niet beslissend, maar we mogen hem niet verliezen.”

‘t Gaat van kwaad naar erger met Club Brugge. Blauw-zwart pakt tegengoals, maakt de kansen niet af, verliest punten en ziet de kloof met Racing Genk alleen maar groter worden. De klap en de ontgoocheling waren enorm, getuige daarvan het incident rond het planten van de vlag.

“Dit komt hard aan”, zuchtte Mats Rits. “We moeten onze kansen afmaken, dan krijg je die zever niet na de wedstrijd. We waren negentig minuten baas, maar pakken twee onnodige goals. De drie punten hadden we misschien verdiend, maar opnieuw staan ze er niet. Die tegendoelpunten zijn een probleem (Club hield na Nieuwjaar geen enkele keer de nul, red.). Nochtans gaan we er elke week voor, alleen valt het niet altijd in ons voordeel zoals dat in het begin van het seizoen wel was. Er is maar één iets wat we kunnen doen en dat is hard knokken. Dan zal dat tikje geluk wel weer terugkomen.” Ook Stefano Denswil baalde: “Kort samengevat sta ik hier met een heel rot gevoel. Weeral hebben we de kansen niet benut, dit terwijl zij twee keer in onze rechthoek zijn geweest.”

Intussen kijkt Club aan tegen een 21 op 48, terwijl het na Nieuwjaar slechts 5 punten uit 4 wedstrijden puurde. En het moeilijkste moet nog komen. Te beginnen donderdag met de lastige Europese match tegen Salzburg, een wedstrijd die misschien wat ongelegen komt. “Dat durf ik niet te zeggen”, aldus Rits. “Het is een andere competitie. Een goed resultaat kan misschien vertrouwen geven voor zondag.” Denswil: “We zijn vandaag bijzonder teleurgesteld, maar zullen deze klap moeten verwerken voor donderdag. Je wil als voetballer prijzen winnen en de Europa League is er daar één van. We geloven in onze kansen. Salzburg heeft het met 18 op 18 in de poules goed gedaan, maar we kunnen de Europa League niet zomaar weggooien.”

RC Genk en Anderlecht

Zondag wacht Club dan een match op leven en dood tegen Racing Genk, momenteel koploper met 11 punten voorsprong op blauw-zwart. “Het ziet er niet goed uit, dat ben ik met je eens. Oké, we hebben nog een heel lange rit te gaan, toch mogen we die match niet verliezen. Een paar jaar terug stonden we ook een straatlengte voor en werden we alsnog ingehaald. Voor ons wordt het een kunst om punten te pakken tegen Genk én Anderlecht. Dat zou leuk zijn, maar ook nodig. Het gat is nu wel erg groot, maar dit is niet definitief.” Rits: “Verliezen is absoluut geen optie, maar laat ons eerst maar de focus leggen op de komst van Salzburg.”